PHOTOS - A Tours, le restaurant Charles Barrier devient un lieu de découverte de l'univers du restaurateur

Il y a cinq mois tout juste, le restaurant gastronomique Charles Barrier fermait ses portes . L'exploitant déposait le bilan. Un coup dur pour cet établissement emblème de la gastronomie tourangelle, autrefois triple étoilé Michelin. Ce mardi 22 août, la famille de Charles Barrier annonce que le lieu va revivre sous une forme différente. Sa fille, Catherine Barrier, va installer son agence de communication, spécialisée dans la gastronomie .

ⓘ Publicité

Faire revivre le lieu et la cuisine de Charles Barrier

Mais il sera aussi possible de visiter le site. Faire découvrir l'histoire et la cuisine de Charles Barrier, c'est l'objectif principal de la démarche selon Catherine Barrier : "On a une volonté à la fois de faire revivre ce lieu emblématique, avec ses lustres emblématiques de l'époque. Il y a les archives sur ce même lieu". Parmi elles on retrouve des cartes de vin, des menus, des livres de recettes annotés de la main de Charles Barrier, des tabliers… Mais aussi de nombreuses photographies où l'on retrouve les habitués du restaurant, Georges Pompidou ou Michel Debré, et d'éminents confrères comme Paul Baucuse.

Catherine Barrier, fille du chef, a présenté de nombreuses archives de son père. © Radio France - Pierre Frasiak

Le lieu accueillera volontiers des jeunes chefs en quête d'histoire et d'apprentissage. Faire vivre de nouveau les recettes du grand chef que fut Charles Barrier c'est aussi un idéal pour sa fille, qui souhaite voir les plats signatures de son père renaître différemment : "La fricassée de poulet au vinaigre de framboise servie avec ses pâtes fraîches… J'aimerais que les chefs puissent se la réapproprier et qu'on puisse par exemple la servir au plus grand nombre dans le cadre d'une cantine éphémère ou tout autre événement".

Un "lieu volontairement hybride" pour Catherine Barrier

Le restaurant de Charles Barrier devient donc un lieu hybride à l'image de son créateur. Cuisinier, il était aussi passionné de photographie et de sculpture sur glace. Un art qu'il pratiquait volontiers sur la terrasse du restaurant. Aujourd'hui Catherine Barrier ne s'interdit pas de faire venir des sculpteurs sur glace, si l'occasion se présente.

Le chef Charles Barrier était aussi doué pour la cuisine que pour la sculpture sur glace. - Agence Catherine Barrier

En attendant les premières visites du restaurant seront possibles dès le mois de septembre. Il faudra réserver sur un site internet dédié à Charles Barrier qui sera mis en ligne d'ici quelques jours. Le lieu sera également ouvert aux visiteurs lors des journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre prochains.

Parmi les archives, on retrouve des livres de recettes annotés de la main de Charles Barrier. © Radio France - Pierre Frasiak

Catherine Barrier tient dans ses mains une carte des vins du restaurant. Il y avait du choix et de la qualité. © Radio France - Pierre Frasiak