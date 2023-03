PHOTOS : à Vendine, une petite ZAD sur le chantier de l'autoroute Toulouse-Castres

Le chantier de l’autoroute A69 est-il en train de dégénérer ? En tout cas, depuis le début des travaux, la tension est montée d’un cran. Depuis mardi dernier, le 21 mars, plusieurs personnes se sont installées dans les arbres. C’est notamment le cas du militant tarnais Thomas Brail, créateur du GNSA ( Groupe National de Surveillance des Arbres)

Campement ou mini-ZAD

De plus, à chaque fois, que des coupes d’arbres débutent, plusieurs dizaines de militants tentent d’arrêter les travaux en montant notamment sur les machines. Et puis, à Vendine, une commune sur la frontière entre le Tarn et la Haute-Garonne, un campement d’opposants est en train de s’organiser. Les militants écologistes parlent de petite ZAD (zone à défendre), même s’ils savent qu’elle est installée sur un terrain d’Atosca (le concessionnaire de l’autoroute A69), et donc qu’elle pourrait être expulsée facilement.

En tout cas, on sent que les préfectures du Tarn et de Haute-Garonne ne veulent pas que le chantier s’enlise. Et que les forces de l'ordre sont extrêmement présentes. Les tournées des gendarmes sont très régulières auprès du campement. Les forces de l’ordre étaient particulièrement visibles quand l’avocate du collectif la Voie est libre est venue exposer les suites judiciaires envisageables dimanche 26 mars. Mais, les militaires sont aussi très présents à chaque fois qu’il y a des coupes d’arbres. Plus de 50 gendarmes mobiles mercredi pour l’abattage de platanes à Saïx.

Très longues gardes à vue

Et puis, il y a aussi eu de très longues gardes à vue. 48 heures, notamment, pour deux jeunes qui ont tagué une mairie sur le tracé de l'A69. Et même chose, la semaine dernière, pour le militant d’Extinction rébellion qui a tenté de grimper sur une machine pour arrêter l’abattage de platanes. Le jeune homme est redescendu assez tranquillement, mais il a passé deux jours à la gendarmerie de Villefranche-de-Lauragais. Pendant ce temps-là, sa voiture et son appartement ont été perquisitionnés. Depuis, le militant est sorti, il a refusé une comparution immédiate mais il doit se soumettre à un contrôle judiciaire très strict : confiscation du passeport, interdiction de se rendre dans le Tarn et interdiction de sortir d’Occitanie, pas le droit de manifester non plus. Les militants du collectif la Voie est libre estiment que la justice veut faire preuve d’intimidation dans ce dossier.

La cuisine, où chacun apporte de quoi partager des repas ensemble. © Radio France - SM

Régulièrement, les gendarmes passent voir le campement. © Radio France - SM

De nombreuses tentes sont installées depuis une dizaine de jours. © Radio France - SM