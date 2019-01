PHOTOS - Acte VIII des gilets jaunes à Bordeaux : la plus forte mobilisation depuis le début du mouvement

C'est la plus forte mobilisation des gilets jaunes ce samedi à Bordeaux depuis le début du mouvement à Bordeaux. Ils étaient plus de 5 mille selon nos estimations, 4 600 selon la préfecture. Jusqu'à 17 heures, le cortège a défilé dans le calme avant les traditionnelles échauffourées devant la mairie

Bordeaux, France

La mobilisation des gilets jaunes ne désemplit pas à Bordeaux, au contraire. Ils étaient plus de cinq mille ce samedi à défiler dans les rues de Bordeaux, 4 600 selon la préfecture de Gironde. Le cortège est parti vers 14h30 de la place de la Bourse dans le calme avant de finir place Pey Berland, devant la mairie où les heurts avec les forces de l'ordre ont commencé.

Marée jaune dans la rue Sainte Catherine. Les commerces baissent leurs rideaux, les passants attendent dans les rues perpendiculaires et les clients sont confinés. #ActeVIII#Bordeauxpic.twitter.com/Rv7Yxv3e3w — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 5, 2019

Les CRS cèdent à la pression des manifestants rue Sainte-Catherine

Plus de 120 motards ont lancé le cortège vers 14h30 sur les quais, direction la gare Saint-Jean. Les milliers de manifestants ont alors serpenté sur le Cours de la Marne, à la Victoire, Cours d'Albret pour arriver place de la Comédie, face à un premier cordon de CRS qui bloquait la rue Sainte-Catherine.

De nombreux gilets jaunes venaient des départements limitrophes comme la Dordogne, la Charente ou encore les Landes.

#ActeVIII à #Bordeaux 120 motards ouvrent le bal aux #GiletsJaunes qui remontent les quais vers Cours Victor Hugo pic.twitter.com/nVpNc5IFNK — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 5, 2019

Les #Giletsjaunes passent devant la gare Saint-Jean à #Bordeaux dans le calme. La sécurité ferroviaire et la police surveillent l’entrée de la gare. pic.twitter.com/o9ritk3roO — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 5, 2019

#ActeVIII Les #CRS bloquent la rue Sainte-Catherine. Les #GiletsJaunes scandent « On veut passer » Ça se tend. pic.twitter.com/w1JXIzSNu2 — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 5, 2019

Les CRS ont finalement laissé le champ libre aux milliers de gilets jaunes qui criaient "On veut passer".

Les CRS finissent par laisser les #GiletsJaunes passer rue Sainte-Catherine. Des milliers de manifestants s’engouffrent dans la rue commerçante de #Bordeaux dans le calme, les CRS sont ou hués ou applaudis mais plus sifflés qu’autre chose. pic.twitter.com/l6HDuY3jBT — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 5, 2019

Des milliers de gilets jaunes ont descendu la rue Sainte-Catherine, sous les yeux et téléphones portables des passants. © Radio France - Caroline Pomès

à lire Acte VII des Gilets jaunes en Gironde : près de 5 000 manifestants

Au moins 3 voitures brûlées

Les gilets jaunes ont défilé une majeure partie de la journée dans le calme jusqu'à se retrouver place Pey Berland, devant l'hôtel de Ville où les CRS en nombre les attendaient.

#Bordeaux Les lances à eau arrosent les manifestants. Ça se cristallise place Pey Berland. pic.twitter.com/FgkMuxrCfk — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 5, 2019

Les premiers heurts ont eu lieu aux alentours de 17 heures. Les forces de l'ordre ont essayé de chasser les manifestants, les plus énervés avec une lance à eau et des gaz lacrymogènes. Pendant ce temps-là, les plus énervés ramassaient des pavés dans les rues adjacentes.

#ActeVIII#GiletsJaunes Bonne ambiance jusque-là sur fond de batucada mais certains manifestants ramassent des pavés. Les premiers gaz lacrymos sont lancés. pic.twitter.com/wQ7jQSscUg — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 5, 2019

La BAC a chargé les manifestants devant l'hôtel de Ville. Un cordon de CRS protégeait les grilles de la mairie.

Comme la plus part des samedis à #Bordeaux. Face à face entre #Giletsjaunes et lance à eau dans un nuage de lacrymo. pic.twitter.com/GaTEHyhr7Q — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 5, 2019

Trois voitures ont été brûlées dans le quartier, deux sur les rails du tram A, à la station Pey Berland et une autre dans une rue adjacente, rue Cabirole.

Deux voitures ont été incendiées. © Radio France - Caroline Pomès

19 heures, manifestation terminée

Vers 18h30, les manifestants ont été dispersés dans toute la Ville. Selon la préfecture, plusieurs gilets jaunes convergeaient vers la place de la Bourse où un des derniers feux de la journée brûlait encore.

#ActeVIII des #GiletsJaunes à Bordeaux. Un des derniers feux de la journée place de la Bourse. Les manifestants dispersés. C’est terminé. pic.twitter.com/iszG3sLUDl — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 5, 2019

A 19 heures, la manifestation était terminée.

Le calme après la tempête devant l’hôtel de ville à #Bordeaux où deux voitures ont été brûlées. Les #Giletsjaunes dispersés. pic.twitter.com/1IXWWjnile — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) January 5, 2019

Onze interpellations et 5 policiers blessés

Selon la préfecture, 11 personnes ont été interpellés dont au moins une place Pey Berland en plein heurts entre forces de l'ordre et manifestants. Cinq policiers ont été blessés.