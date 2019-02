PHOTOS - Acte XV des "gilets jaunes" à Caen : mobilisation en baisse mais ambiance festive

Mobilisation en baisse pour ce quinzième samedi de manifestation dans les rues de Caen ce 23 février. Près de 1.000 "gilets jaunes" dans les rues contre 2.000 la semaine dernière. L'ambiance était plus festive malgré les traditionnelles échauffourées en fin de manif, il y a eu 8 interpellations.

Caen, France

Les rues de Caen étaient de nouveau remplies de jaune fluo ce samedi 23 février pour l'acte XV des "gilets jaunes". Plus de 1.000 gilets jaunes ont défilé, selon la préfecture du Calvados, c'est presque deux fois moins que la semaine dernière où ils étaient près de 2.000. Cette semaine, la marche était festive mais elle s'est terminée, comme chaque samedi désormais, par des affrontement entre les forces de l'ordre et quelques manifestants, souvent vêtus de noir et le visage masqué.

Au début de la manifestation, quelques centaines de "gilets jaunes" seulement, mais le cortège gonfle petit à petit sous le soleil et la chaleur, l'ambiance festive avec beaucoup de chants.

Chants et animations dans le cortège des #GiletsJaunes#caen assuré par le groupe Artentat pic.twitter.com/djnzMyg0cl — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 23, 2019

Des manifestants fiers de leur pancarte du jour....

Des pancartes actualisées chaque semaine dans le cortège des "gilets jaunes" de Caen © Radio France - Solène Cressant

...beaucoup saluent aussi l'organisation, bien mieux que la semaine dernière : cette fois tout le monde suit la banderole de tête, suivant un itinéraire dévoilé à l'avance et publié sur les réseaux sociaux.

Après deux heures de marche avec un passage calme devant l’Hôtel de Ville, le cortège s’arrête aux Fossés Saint-Julien. Les organisateurs proposent soit "une action" soit un sit-in place Saint-Sauveur; le cortège se divise.

Une partie du cortège de #GiletsJaunes part "en action" personne ne sait encore quelle action précisément #Caenpic.twitter.com/I0VH3jByoD — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) February 23, 2019

Cette "action" annoncée sur les réseaux sociaux est probablement d'aller sur le périphérique nord, mais ceux qui veulent continuer sont stoppés au niveau du Jardin des Plantes. La préfecture du Calvados précise : "à 17h15, les forces de l'ordre faisaient face à 80 individus particulièrement agressifs et déterminés qui tentaient de poursuivre leurs exactions - jets de projectiles, dégradation d'un feu tricolore, feux de poubelles".

Manifestants et CRS se font face rue Bosnières près du Jardin des Plantes de Caen pour l'acte XV des "gilets jaunes" © Radio France - Solène Cressant

Les CRS n'attendent pas longtemps pour lancer les gaz lacrymogènes, la rue Bosnières est vite plongée dans un épais nuage, quelques poubelles sont brûlées au pied du château et rapidement, il reste peu de jaune fluo en centre-ville.

Des poubelles renversées en plein centre-ville de Caen après des affrontements entre manifestants et CRS pendant l'acte XV des "gilets jaunes" © Radio France - Solène Cressant

Selon la préfecture du Calvados il y a eu huit personnes interpellées au cours des affrontements avec les gendarmes mobiles.