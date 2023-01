PHOTOS - Alerte orange neige et verglas dans l'intérieur du Pays basque

L'hiver est bien arrivé au Pays basque. En raison de risques de nouveaux épisodes de neige et de verglas, le territoire passe en vigilance orange dès 18 heures ce mercredi 18 janvier et jusqu'à la fin de la nuit. Selon Météo-France, les précipitations sont associées à une limite pluie-neige très basse, voisine de 300 mètres. De fréquentes averses viennent se bloquer sur les Pyrénées jusqu'en fin de nuit prochaine.

D'autre part, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a également publié un bulletin risque avalanche étant donné que les perturbations se succèdent avec des chutes de neige plus ou moins ventées, engendrant une forte instabilité du manteau neigeux.

Les hauteurs d'Urepel ce mercredi matin - Amélie Etchepare

En Soule, ce mercredi les villages de Sainte Engrâce et Larrau se sont réveillés sous la neige. En Basse Navarre, la vallée des Aldudes a également reçu une dizaine de centimètres, tout comme sur les hauteurs d'Arnéguy, notamment vers Luzaide-Valcarlos.

Au Pays basque sud, les premiers flocons sont apparus dimanche dernier, notamment dans la vallée du Roncal et du côté de Roncevaux. Ce mercredi matin, Pampelune et Vitoria-Gasteiz se sont aussi réveillées sous la neige. Il a même neigé du côté de Bilbao. La tempête a provoqué de grosses difficultés pour circuler entre Saint Sébastien et Pampelune sur l'autoroute A-15, surtout sur le col navarrais de Pagozelai à 700 mètres d'altitude, qui par moment a été fermé à la circulation. La situation est délicate également sur la Nationale-1, du côté du col d'Etzegarate entre le Gipuzkoa et la Navarre.

Le village des Aldudes s'est réveillé sous la neige - Magali Zubillaga

Esnazu dans la vallée des Aldudes ce mercredi midi - Aitor Zabaleta

Le centre ville de Vitoria-Gasteiz ce mercredi matin - Mairie de Vitoria

Bien qu'habitués à voir la neige, les habitants de Vitoria étaient assez surpris ce mercredi - Sonia Hernando

Les habitants de Vitoria ont eu des difficultés pour aller travailler ce mercredi - Yolanda Casi

Le village d'Elgeta, dans l'intérieur de la province du Gipuzkoa - Elgetako udaletxea

En Gipuzkoa la ville de Zumarraga était encore sous la neige ce mercredi midi - Irati Errandonea

Le village d'Auritz-Burguete après Roncevaux sur la route de Pampelune - Berta Goicoa