PHOTOS - Alsace : la prime à la conversion dope l'activité dans les casses automobiles

De plus en plus de carcasses de voitures dans les casses automobiles. c'est la conséquence de l'augmentation de la prime à la conversion écologique. Depuis le début de l'année, elle a été multipliée par deux pour les ménages les plus modestes.

Selon vos revenus, est possible de vous séparer de votre véhicule polluant et recevoir 4 000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique neuf ou d'occasion et jusqu'à 5 000 euros pour un véhicule électrique.

20 à 25% d'activité en plus à Colmar

A Colmar, chez "Auto Casse Robert", rue de la Fecht, une casse auto de petite taille, c'est 20 à 25% d'activité en plus depuis le début de l'année.

Le professionnel ne chôme pas. Le gérant, Richard Ciravégna a beaucoup de sollicitations, le téléphone n'arrête pas de sonner.

Il faut mettre les bouchées doubles pour ne pas se laisser déborder.

Nous sommes jeudi, je viens de rentrer 17 voitures, contre 10 habituellement. Cette prime à la conversion nous fait 20 à 25% d'activité en plus," le gérant de l'Auto Casse Robert

Deux voitures en cours de démontage © Radio France - Guillaume Chhum

Cette voiture vient tout juste d'arriver © Radio France - Guillaume Chhum

Des véhicules récents ou très anciens arrivent à la casse auto

Les voitures récupérées sont de tous âges. Cela va de l'Audi 80, à une BMW modèle ancien, ou encore une C3 année 2007. Il y a eu un premier flot, suite à la première prime à la conversion de septembre à décembre. Ce doublement de la prime à la conversion par le gouvernement, pour les véhicules les plus polluants, fait monter en puissance l'activité dans les casses auto.

Il faut traiter le véhicule administrativement, ensuite il faut le dépolluer. C'est clair que cela fait du travail en plus cette prime à la conversion," Richard Ciravégna, gérant de l'Auto Casse Robert

Les pièces sont de plus en plus nombreuses © Radio France - Guillaume Chhum