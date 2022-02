PHOTOS - Après deux mois d'attente, il neige enfin sur les sommets azuréens

Elle tombe à pic ! La neige, absente depuis deux mois dans nos Alpes-Maritimes tombe enfin en ce lundi de vacances scolaires, au grand bonheur des skieurs qui se contentaient jusqu'ici de la neige de culture. France Bleu Azur vous emmenait récemment à Valberg où on se languissait de voir des flocons tomber du ciel. Ça y est et ce n'est pas terminé : Météo France annonce 50 centimètres de neige en l'espace de quelques heures à partir de 1.200 mètres d'altitude et même jusqu'à 70 centimètres à partir de 2.000 mètres.

Une aubaine pour tous les touristes qui ont réservé sur cette deuxième semaine de vacances scolaires, mais aussi pour tous les Azuréens qui auront l'occasion de monter dans les jours à venir !

