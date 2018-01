Le Mesnil-sous-Jumièges, France

La tempête Eleanor - la quatrième depuis début décembre, la troisième depuis Noël - a balayé une grande partie de la France ce mercredi. Les rafales - allant jusqu'à 140 km/h à Dieppe - ont laissé des traces derrière elles... Et 50 000 habitants sans électricité en Normandie au plus fort de la crise.

Pour remettre rapidement le courant en marche, Enedis était sur le pont. Plus de 300 agents mobilisés dans la Région. Parmi eux, ce matin, cinq étaient à Mesnil-sous-Jumièges près de Duclair où 80 clients étaient privés d'électricité.

Au fond d'une route barrée par des plots à Mesnil-sous-Jumièges près de Duclair, cinq agents Enedis vissent, fixent, raccrochent... A bord d'une nacelle à plus de 10 mètres de haut. © Radio France - Kathleen Comte

En tout l'opération aura duré plus d'une heure. Sitôt terminée, il faut en commencer une autre. Le camion se déplace donc jusqu'au poteau d'à-côté, également endommagé. Par terre, des câbles électriques arrachés par des branches d'arbres jonchent le sol.

Plusieurs câbles électriques arrachés sont ramassés par les agents Enedis pour être jetés. Une fois les nouveaux installés, le courant revient rapidement. © Radio France - Kathleen Comte

A chaque tempête, de nombreuses lignes sont à réparer et les agents doivent faire vite. Yohann Mourier, délégué territorial Enedis : "_C'est beaucoup de pression_, les gens ont besoin d'électricité, on doit intervenir vite. C'est un peu compliqué de prendre des congés en ce moment mais en tant que service public on est sur le terrain et on essaye de réalimenter le plus vite possible."

Actuellement, 12 000 foyers sont sans électricité dans la région : 3 500 dans l'Eure et 2 500 en Seine-Maritime. Enedis rappelle qu'un câble électrique à terre c'est dangereux. Il ne faut donc pas s'approcher ni le toucher. Si vous en voyez un, contactez le numéro d'urgence Enedis : 09 72 67 50 76 (les deux derniers chiffres sont à changer en fonction de la commune où vous vivez. 76 donc pour la Seine, Maritime mais 27 pour l'Eure).