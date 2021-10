PHOTOS - Après les poubelles et les inondations, 200 bénévoles nettoient les bords de l'Huveaune à Marseille

Après la grève des éboueurs, et les intempéries du début de semaine, des Marseillais se mobilisent pour nettoyer la ville et ramasser les tonnes de poubelles et ordures ménagères charriées par les inondations. Plusieurs appels ont été lancés ces derniers jours, dans les rues, sur la plage ou encore tout ce week-end sur les bords de l'Huveaune, le fleuve qui traverse la ville jusqu'à son embouchure aux plages du Prado.

"C'est pire qu'une marée noire !" - Isabelle Poitou, directrice de l'association Mer Terre

France Bleu Provence a assisté au nettoyage des berges de l'Huveaune.

Il faudra plusieurs jours et beaucoup de volontaires pour nettoyer les berges de l'Huveaune. Copier

Des trottinettes, des pare-chocs de voitures, des métaux sont retrouvés dans l'Huveaune. © Radio France - Cyrille Ardaud

Les déchets ramassés dans l'Huveaune sont divers : carton, tissus, plastique, métaux. © Radio France - Cyrille Ardaud

Les bénévoles marseillais équipés de gants et sacs poubelles nettoient les berges de l'Huveaune. © Radio France - Cyrille Ardaud

