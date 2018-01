Le Clermontois Michel Renaud, organisateur du festival des Carnets de Voyage, était parmi les victimes de l'attentat du 7 janvier 2015. Un rassemblement a été organisé en son hommage et en l'hommage aux victimes par la mairie de Clermont-Ferrand. La cérémonie a été teintée d'émotion.

Clermont-Ferrand, France

L'émotion était palpable ce dimanche matin, alors que la France entière commémore les 3 ans des attentats de Charlie-Hebdo. A Clermont-Ferrand,_"on est plus touché que d'autres peut-être"_rappelle Olivier Bianchi, le maire, qui a organisé cette cérémonie en hommage à Michel Renaud, fondateur du festival des Carnets de Voyage et tragiquement décédé dans l'attentat du 7 janvier.

"J'ai une pensée émue pour sa femme et sa fille" a d'ailleurs rappelé Olivier Bianchi dans son discours, alors que la famille n'était pas présente sur place. Gilbert Gaillard, le secrétaire des Carnets du Voyage était présent, mais très ému et touché par la cérémonie, il ne souhaitait pas prendre la parole.

Les collégiens de quatre collèges clermontois étaient également présents pour lire un poème © Radio France - Mickaël Chailloux

Le maire Olivier Bianchi et les officiels représentants le préfet, le président du Conseil Départemental et députés ont déposé une gerbe © Radio France - Mickaël Chailloux

4 collèges ont rendu hommage aux victimes

La cérémonie a commencé vers 10h40 par un dépôt de gerbe devant l'arbre de la Liberté, planté il y a un an en souvenir des victimes des attentats.

Une vingtaine d'enfants, collégiens dans quatre établissements clermontois (Saint-Alyre, Charles-Baudelaire, Roger-Quillot et Albert-Camus), ont lu ensuite deux poèmes : la lettre d'une élève de 1ère L écrite après la tragédie, ainsi qu'une allocution de Victor Hugo lors de la proclamation de la IIIe République en 1870. Ce texte avait été lu lors de la cérémonie d'hommage du 10 janvier 2016, après les attentats du 13 novembre. Une minute de silence a suivie avant de se rendre à l'Hôtel de Ville pour un discours.

Diana, jeune collégienne de 15 ans, a la tribune © Radio France - Mickaël Chailloux

Un livre d'or rempli de dessins a été ensuite transmis au collège Roger-Quillot pour réaliser des dessins. En hommage aux victimes.

Cérémonie de passation de livre d'or entre deux collèges © Radio France - Mickaël Chailloux