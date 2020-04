PHOTOS - Au marché des Halles de Niort, la sécurité encore renforcée

Jeudi matin aux Halles de Niort. Pour faire ses courses au marché, il faut montrer patte blanche, enfin... son attestation. La police municipale est en renfort pour les contrôles.

Des barrières organisent le flux, les placiers contrôlent les entrées et les sorties © Radio France - Noémie Guillotin

Le marché extérieur délocalisé place du Donjon

Depuis la semaine dernière, le marché extérieur est délocalisé sur la place du Donjon "pour respecter les distances de sécurité entre chaque commerçant", explique David Videira, directeur de la SEM, la société d'économie-mixte, des Halles de Niort. Le flux des clients est mieux organisé avec une entrée et une sortie. Autre nouveauté, les bancs de fruits et légumes ne sont plus devant mais derrière les commerçants "les clients peuvent voir la marchandise sans toucher, sans s'approcher" poursuit David Videira.

Le marché est un peu moins fréquenté mais les paniers sont plus importants

Jérôme Simon maraîcher à Nieul-sur-l'Autise, en Vendée, comprend même si "maintenant nous devons servir les clients et ça prend plus de temps". Des clients un peu moins nombreux. "Le marché est un peu moins fréquenté mais les paniers sont plus importants, les gens mangent davantage chez eux puisqu'ils sont confinés", constate ce producteur qui voit sa demande en livraison "multipliée par trois, voire quatre".

Avocats, tomates, salade, bananes, pamplemousses... Mathilde fait le plein. "Je préfère le marché, il y a plus de choix, c'est plus convivial et finalement par rapport au supermarché, on croise moins de monde", estime cette cliente.

Les bancs de fruits et légumes sont désormais placés derrière les commerçants © Radio France - Noémie Guillotin

50 clients maximum dans le bâtiment

Sur le parvis des Halles où se trouvait avant le marché extérieur, des barrières organisent la file d'attente. Pas plus de 50 clients à l'intérieur alors les placiers font les comptes à la sortie pour laisser passer à l'entrée. Des bâches en plastiques ont été installées sur les bancs, les caisses aussi sont protégées. "Il y a une bonne organisation, on se sent en sécurité", lance une cliente ravie "de sortir et de venir au marché".

Des bâches en plastique ont été installées pour les commerçants à l'intérieur des Halles © Radio France - Noémie Guillotin

