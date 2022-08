PHOTOS - Au Mas des Tourelles à Beaucaire, on peut allier dégustation de vin et archéo-tourisme

Une nouvelle campagne de fouilles a débuté ce lundi au Mas des Tourelles à Beaucaire. Elles sont menées par l'association 2AEC2A (association archéologique pour l’étude du commerce et de l’artisanat antique) et se concentrent cette année sur un four où on fabriquait des amphores.

Derrière les vignobles du Mas des Tourelles à Beaucaire, une vingtaine d'étudiants s'activent sur le chantier de fouilles qui a démarré ce lundi. Menées par l'association 2AEC2A, elles vont durer un mois et se concentrer sur un four où on fabriquait des amphores à grande échelle. "_Le four qu'on fouille cette année pouvait contenir jusqu'à 700 amphores par cuisson_explique Fabrice Bigot, le responsable du chantier avec Quentin Desbonnet. Une cuisson, ça durait 21 jours et le four fonctionnait neuf mois par an." Ce four, ce n'est qu'une petite partie des nombreux vestiges de l'importante villa romaine retrouvés au Mas des Tourelles. Près d'une centaine de personnes y travaillaient. Un atelier d'amphores y était installé pour participer au commerce du vin. Il a fonctionné du 1er siècle au 4e siècle de notre ère. "Ces amphores étaient exportées à l'échelle locale dans la province de Narbonnaise et à très longue distance grâce au Rhône et à la Méditerranée, vers les grands centres de consommation que sont les frontières de l'Empire où sont stationnés les soldats et aussi les grandes villes de Méditerranée, Rome."

Les Romains buvaient le vin mélangé à de l'eau

Deux sortes d'amphores étaient produites au Mas des Tourelles. Des amphores à fond plat, en forme de toupie. Elles pouvaient contenir une trentaine de litres de vin. On produisait aussi des amphores plus larges, destinées à être acheminées par voie terrestre. Le vin à l'époque, est déjà très apprécié. "On considérait à l'époque romaine que le vin était bon quand il pouvait tenir plus d'un an. Sur les amphores gauloises produites dans la région, on a des mentions de vin qui ont jusqu'à quatre ans. C'était du très bon vin. A l'époque, les romains le buvaient, mélangé avec de l'eau. Ils considéraient les Gaulois, qui le buvaient pur, comme des barbares. On a vraiment une inversion des mentalités depuis l'Antiquité." Grâce aux fouilles réalisées sur place et aux textes d'auteurs anciens, le Mas des Tourelles produit depuis des années plusieurs "vins romains" reconstitués. Une cave de l'époque y est aussi reconstituée.

Visite du site et atelier de fouilles

Pour éclairer les visiteurs sur cette période, les archéologues organisent tous les mercredis du mois d'août une visite du site à 17h. "Quand les visiteurs viennent sur le site, ils peuvent voir à la fois un pressoir tel qu'il est décrit par les auteurs antiques, donc ils peuvent voir comment on fabriquait le vin. Ils peuvent voir aussi comment on fabriquait les amphores qui servaient à exporter ce vin." La première a lieu le 3 août à 17h. Des ateliers d'initiation à l'archéologie sont également organisés pour les enfants (à partir de 6h) les mardis et mercredis à 16h et 17h.

Des vestiges d'amphores © Radio France - Sylvie Duchesne

Le four pouvait accueillir 700 amphores par cuisson © Radio France - Sylvie Duchesne

Les étudiants après les fouilles © Radio France - Sylvie Duchesne