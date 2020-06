Pour la seconde fois depuis le début du mois, des milliers de personnes ont manifesté à Montpellier (Hérault) pour dénoncer le racisme et les violences policières. Un cortège pacifique, qui a rassemblé principalement étudiants et gilets jaunes.

PHOTOS - Environ 2.000 personnes manifestent contre les violences policières et le racisme à Montpellier

Comme lors du dernier rassemblement, les jeunes ont pris la tête du cortège contre la racisme et les violences policières

Ils étaient un peu moins nombreux aux rendez-vous, mais toujours aussi en colère. Environ 2.000 personnes (350 selon la préfecture) ont répondu à l'appel à manifester contre le racisme et les violences policières lancé sur les réseaux sociaux. Le cortège, d'abord rassemblé place de la Comédie à Montpellier a ensuite marché jusqu'à la préfecture avant de se diriger vers le Peyrou puis de descendre boulevard du Jeu de Paume, au rythme de chants en mémoire d'Adama Traoré et de George Floyd mais aussi contre la police et les violences policières.

Les gilets jaunes, interdits de manifestation, ont pris part au rassemblement, composé majoritairement de jeunes et d'étudiants comme le 3 juin dernier, où 5.000 personnes avaient défilé dans les rues de Montpellier.

Élise et Luna, étudiantes, sont venues dénoncer le racisme, qu'elles estiment être l'une des sources des violences policières © Radio France - Elena Louazon

Slogans féministes et antiracistes se sont souvent rejoints dans le cortège © Radio France - Elena Louazon

La manifestation s'est déroulée dans le calme © Radio France - Elena Louazon

