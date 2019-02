PHOTOS : Au sein du groupe de sécurité des gilets jaunes, lors de la marche départementale à Sarlat

Sarlat-la-Canéda, France

Pari réussi pour la troisième marche départementale des gilets jaunes périgourdins. Environ un millier de personnes a défilé dans les rues de Sarlat ce samedi 16 février. Autant, voire davantage de monde, qu'à Périgueux il y a deux semaines.

Et pour que tout se déroule bien, les gilets jaunes assurent eux-mêmes leur sécurité. Un groupe d'une cinquantaine de personnes se charge de veiller pour éviter les débordements.

Un millier de personnes a défilé dans les rues de Sarlat. © Radio France - Emeline Ferry

C'est Stéphane qui chapeaute le groupe de la sécurité. Avant le départ de la marche, il réunit l'équipe pour un briefing. Il distribue aussi quelques talkie-walkies. "Ça nous permet de rester en relation, de pouvoir réguler la vitesse et d'encadrer le cortège", explique-t-il.

C'est notre mouvement, c'est à nous d'assurer la sécurité

Sébastien est mobilisé à Sarlat depuis le début du mouvement. Avec d'autres gilets jaunes, il s'est occupé de l'organisation de cette marche. "C'est notre mouvement, c'est à nous d'assurer la sécurité", estime-t-il. Ancien militaire, il a déjà travaillé dans le domaine de la sécurité. "Je navigue entre devant et derrière, je donne des infos pour dire quand il faut s'arrêter ou ralentir", ajoute le manifestant.

Surveiller et faire de la médiation

Un peu plus loin dans le cortège, un autre Sébastien, garde l’œil ouvert sur les manifestants. Il s'occupe de la sécurité sur les actions à Bergerac depuis le 17 novembre. Il s'est donc naturellement joint au collectif départemental des gilets jaunes périgourdins. "Avoir notre propre service de sécurité, ça nous permet d'avoir une crédibilité auprès des citoyens. On fait en sorte que ça se passe bien pour que les forces de l'ordre n'aient pas à intervenir", précise-t-il.

"Notre rôle, c'est de faire de la médiation. Si on voit quelqu'un avec une cagoule, ou qui commence à grimper sur une barrière, on va le voir et discuter avec lui. Et ça se passe bien", ajoute Sébastien.

Des femmes habillées en Marianne étaient en tête du cortège des gilets jaunes. © Radio France - Emeline Ferry

Pour l'instant, les marches départementales périgourdines se sont toujours déroulées dans le calme et sans heurts. À l'avant du cortège, les gendarmes veillent à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Le chef d'escadron Matthieu Têtu voit d'un bon œil cette équipe de gilets jaunes chargée de la sécurité. "C'est une très bonne chose, car les organisateurs de manifestation de grande ampleur ont la responsabilité du cortège", estime celui qui commande la compagnie de gendarmerie de Sarlat.

Plusieurs réunions ont eu lieu pour préparer cette marche, dont une jeudi 14 février, à la sous-préfecture où les organisateurs, la ville et les gendarmes ont pu échanger sur ce qui était prévu et sur les recommandations de sécurité. "Il y un dialogue, c'est le principe d'une manifestation déclarée", ajoute le commandant Têtu.

La prochaine manifestation départementale aura lieu le samedi 2 mars à Nontron.