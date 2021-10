PHOTOS : Banksy exposé à Montpellier

C'est un événement culturel et social qu'accueille Montpellier depuis ce dimanche 3 octobre et jusqu'au 17 octobre. Le street artiste Banksy est exposé dans les tous nouveaux locaux de l'association Luttopia qui vient en aide aux plus démunis. 250 pièces environ, des dessins, sérigraphies, posters, cartes postales réalisés par l'artiste britannique mondialement connu. L'entrée est libre, gratuite et les bénéfices de la vente des produits dérivés, le poster et des sérigraphies réalisées pour l'événement, seront reversés à SOS Méditerranée, une association qui sauve des réfugiés en mer.

Des œuvres de Banksy issues d'une collection privée

Un ensemble d'œuvres issu de la collection privée du comédien François Bérardino, alias Béru. En 2007, Béru rencontre Banksy à Londres sans savoir qu'il a affaire au street artiste puisque Banksy a toujours voulu rester anonyme. Cela fait partie du mystère Banksy, personne ne sait qui il est réellement. Ils discutent et finissent par aller dans l'atelier de ce dernier. Béru repart avec deux œuvres données par Banksy. Il ne réalisera que quelques mois plus tard que c'est bien Banksy qu'il a rencontré. François Bérardino découvre alors les combats de Banksy et décide de construite une collection d'œuvres réalisées par l'artiste. Il y a deux ans, lorsqu'il décide de vendre sa collection, la société "Banksy Modeste Collection" est créée par Alexandre Ribeyrolles, directeur de la Compagnie la Constellation, Thierry Angles, co-fondateur et gérant d'Anagraphis, basé à Saint-Georges d'Orques, Nathalie Pradel, directrice de la maison des arts à Bagneux et Béru lui-même.

Une exposition accueillie par une association qui défend les plus démunis au profit de SOS Méditerranée

L'idée est d'exposer cette collection "pour valoriser au maximum ceux qui défendent les personnes réfugiées, les migrants, les sans abris, explique Thierry Angles, président de la Banksy Modeste Collection, et montrer l'action des associations qui viennent en aide aux plus démunis dans notre société et qui démontrent qu'on est dans une société très solidaires". D'où le soutien à SOS Méditerranée "qui est un symbole pour nous". La précédente exposition de cette collection a permis de reverser 13 500 euros à l'association, ce qui représente une journée de fonctionnement du bateau l'Ocean Viking.

Des dessins, sérigraphies, cartes postables, posters qui retracent les combats de Banksy

Une démarche qui a évidemment du sens avec l'œuvre de Banksy qui dénonce, avec un humour implacable, la société de consommation, les conflits armés, les classes dirigeantes, les violences policières et défend les plus fragiles, le féminisme, l'environnement. Des combats que retracent ces 250 œuvres.

Il nous montre le ridicule de notre société de consommation - Sophie

Pour Sophie qui avait vu l'exposition Bansky à Amsterdam, "il n'était pas question de le rater à Montpellier même si on se prend une claque. Il nous montre le ridicule de notre société de consommation" Sophie a été particulièrement touché par le dessin d'un enfant qui porte un t-shirt I HATE MONDAYS (je déteste les lundis), "c'est typiquement le genre de t-shirt que je peux acheter pour rigoler mais lui, on voit bien que lui c'est le seul t-shirt qu'il a".

Pour évoquer le sort des réfugiés en mer pendant le sommet Afrique-France

La ville de Montpellier soutient financièrement cette démarche alors qu'elle accueille cette semaine le sommet Afrique-France. C'est un message envoyé selon Thierry Angles, "on ne pouvait pas accepter ou imaginer qu'on ne parle pas ou qu'on n'évoque pas fortement, pendant ce sommet, les milliers de gens qui viennent en bateau. L'exposition Banksy le permet". Le lieu de l'exposition n'est pas anodin non plus, nous ne sommes pas là dans un musée mais dans les locaux de l'association, une maison qui va prochainement devenir un lieu d'accueil de jour pour les plus démunis. Pour Gwen, de l'association Luttopia, "on rapproche Banksy de ses racines. C'est un artiste de rue qui défend les causes nobles et donc ça a du sens de l'accueillir dans un lieu qui émane d'une lutte acharnée de huit ans en faveur du logement des plus fragiles." Anna qui, elle non plus, ne voulait pas manquer une exposition Banksy à Montpellier est sensible à ça, "un musée c'est 10 ou 15 euros, là, tout le monde peut venir. C'est en rapport avec ce que Banksy défend".

Une expo qui de plus, trouve toute sa place à Montpellier, ville phare de l'art de la rue "avec des street artistes de grande qualité" selon Thierry Angles.

Bref, un événement culturel et social jusqu'au 17 octobre au 88 bis, avenue de Toulouse à Montpellier.

Les chasseurs de caddies - Banksy © Radio France - Claire Moutarde

Cleaning Lady - Banksy © Radio France - Claire Moutarde

Barcode - Banksy © Radio France - Claire Moutarde

Monkey Parliament © Radio France - Claire Moutarde

Mona Lisa Bazooka © Radio France - Claire Moutarde

les nouveaux locaux de Luttopia 004 au 88 bis avenue de Toulouse à Montpellier © Radio France - Claire Moutarde

Banksy © Radio France - Claire Moutarde