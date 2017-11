PHOTOS - Bière, parfum ou chocolat : les calendriers de l'Avent c'est aussi pour les parents

C'est l'une des traditions de Noël. A partir du 1er décembre, certains vont ouvrir méticuleusement et fébrilement leur calendrier de l'Avent. Depuis quelques années, ces calendriers ne cachent plus seulement des chocolats.

Ça y est ! Le mois de décembre est arrivé ! Noël approche à grands pas. Les enfants vont compter le nombre de dodos avant le passage du Père Noël, d'autres, pour patienter vont ouvrir leur calendrier de l'Avent. Des calendriers qui, au fil des années, se diversifient. Ils ne cachent plus seulement des chocolats, mais aussi des jouets et bien d'autres choses.

La nouvelle tendance c'est aussi de fabriquer son propre calendrier en famille, avec ses enfants, ou seul. Chez "Cultura" à Marsac-sur-l'Isle, les ventes explosent depuis deux ans. Dans les rayons on trouve tout ce qu'il faut pour fabriquer ses petites boîtes en carton peindre, coller, décorer. "On va avoir des petites maisons en bois, des pères Noël, un sapin de Noël et même un gros Père Noël auquel on peut ajouter des boules en plastique transparentes dans lesquelles on cache des petites cadeaux. Les gens peuvent ensuite peindre ces objets comme ils le souhaitent," explique Florence Baucheron, conseillère de vente. Coté budget, comptez entre 15 et 30 euros? sans les surprises.

Un calendrier de l'Avent "fait main" au magasin Cultura. © Radio France - Benjamin Fontaine

Si vous avez moins de moyens, il existe toujours le calendrier en carton avec les chocolats. Les prix varient de deux à 10 euros en supermarché. Chez un chocolatier, misez sur une vingtaine d'euros. Chez Joseph à Perigueux, il ne reste plus qu'un modèle en vente. Cette année encore, le calendrier est bien garni en chocolat confie Nathalie Joseph. "Mon mari a glissé des fritures en forme d'étoile, de bonhomme de neige, de sapin, au chocolat noir, au lait, dulce, un peu de tout. Ça plaît toujours autant."

Les classiques calendriers de l'Avent se vendent encore en supermarché. © Radio France - Benjamin Fontaine

Aujourd'hui, le calendrier n'est plus seulement réservé aux enfants. Dans les boites surprises, on peut trouver des parfums, des vernis, du thé et même de la bière. Il y a quatre ans, le magasin V&B a lancé ce concept et il a bien évolué depuis explique Gregory Purey, le directeur du magasin de Boulazac. "L'évolution a eu lieu sur le packaging. C'était très basique à l'origine aujourd'hui on a un petite caisse en carton bleue et rouge avec des étoiles et un Père Noël tatoué. Quand on ouvre on a chaque jour une bière de style ou pays différent à découvrir ou redécouvrir. C'est un cadeau pour papa, à boire avec maman ou un grand fils ou un grand neveu." A condition qu'ils aient plus de 18 ans...sinon le Père Noël ne passera pour eux !