PHOTOS - Bordeaux : à quoi va ressembler le projet Quai des caps aux Bassins à flots ?

C'est un aménagement long de 600 mètres le long de la rue Lucien Faure et du port de plaisance. "Quai des Caps" sortira de terre en 2021. Il accueillera un cinéma multiplexe de 13 salles, des bureaux, commerces et un parking de 400 places dans ce quartier des Bassins à flots en pleine mutation.

Bordeaux, France

D'ici 2021, les Bassins à Flots auront définitivement changé de visage. Les vieux hangars, situés en bordure de rue Lucien Faure, entre le pont Chaban-Delmas et la place Latule, face à la base sous-marine et au port de plaisance, ont été détruits, pour laisser la place, à une énorme friche, dont l'aménagement avance petit à petit.

Ce mercredi, le constructeur Fayat et le promoteur Pitch Promotion ont posé la première pierre de ce vaste projet baptisé "Quai des Caps" (référence au Cap Horn, de Bonne Espérance, Leewin et Comorin, pour signifier l'ouverture au monde), qui doit être livré d'ici 2021. C'est un ensemble de commerces, de bureaux avec également un parking de 400 places, un cinéma multiplexe de 13 salles et un parking de 400 places. Montant de l'investissement : 100 millions d'euros.

C'est la friche sur laquelle va s'implanter Quai des Caps, avec à droite la rue Lucien Faure et au fond le pont Chaban Delmas © Radio France - Stéphanie Brossard

Le Cap de Bonne Espérance abritera le cinéma de 13 salles et 2400 places - Quai des Caps

Le Cap Comorin et son parking de 400 places - Quai des Caps

Le Cap Leeuwin pour des bureaux et commerces - Quai des Caps

Dernière vue : bureaux et commerces du Cap Horn - Quai des Caps

Cela fait sept ans que l'appel à projets a été lancé pour réaménager le secteur. Et si Quai des Caps a mis autant de temps à sortir de terre, c'est en raison des recours juridiques lancés en 2014, contre le multiplexe UGC de 2400 places.