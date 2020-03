Sortir faire ses courses alimentaires est devenu l’un des seuls déplacements autorisés. On a pu assister à la cohue dans beaucoup de supermarchés girondins ces derniers jours… mais qu’en est-il des marchés ? Car eux aussi restent ouverts. Reportage au marché des Capucins à Bordeaux.

PHOTOS - Bordeaux : gants, masques et premières fraises, le marché des Capucins à l'heure du confinement

Le marché couvert des Capucins à Bordeaux à l'heure du confinement. Masques, gants et marquages au sol sont de rigueur (le 18.03.2020).

Mardi 18 mars, jour 2 du confinement. Sortir faire ses courses alimentaires est devenu l’un des seuls déplacements autorisés, à condition d’avoir avec soi son attestation et de respecter les gestes barrières. La préparation de ce confinement a pu donner lieu à des scènes irréelles dans les supermarchés girondins où certains se sont rués sur les pâtes et autres denrées non périssables. Qu’en est-il des marchés ? Car eux aussi restent ouverts, c’est le cas du marché couvert des Capucins à Bordeaux, où notre journaliste s'est rendue.

Première impression : un calme étrange règne dans les allées, mis à part quelques discussions, on entend surtout la musique d’ambiance. Beaucoup de stands permanents sont d'ailleurs fermés. Quelques-uns en profitent pour sortir les enfants… qui portent tous des masques. Du côté des adultes, c’est aléatoire. En revanche, aucune des personnes âgées croisées n’en porte.

Le marché couvert des Capucins à Bordeaux à l'heure du confinement. Masques, gants et marquages au sol sont de rigueur (le 18.03.2020). © Radio France - Solène de Larquier

Les vendeurs alpaguent les rares clients qui passent. Bruno, producteur charentais, préfère parler de ses premières fraises que du coronavirus. Mais on est vite rattrapé par ce sujet : comme tous les marchands ici, il s’est mis à porter des gants pour se protéger et protéger ses clients. Il avoue avoir peur de ne pas écouler suffisamment son stock a vu de la faible fréquentation. A quelques mètres de là, une dame raconte comment fabriquer son propre masque en tissu. En face la productrice bio conseille d'y adjoindre une serviette hygiénique en guise de filtre. Elle, en tout cas, a opté pour un casque à débroussailleuse, "pour pouvoir respirer plus librement".

Le marché couvert des Capucins à Bordeaux à l'heure du confinement. Masques, gants et marquages au sol sont de rigueur (le 18.03.2020). © Radio France - Solène de Larquier

Une autre cliente lui lance : « Merci d’être encore là, j’espère que les Capu ne vont pas fermer » ! Aucune consigne n'a filtré sur cette question mais une boulangère fait justement tout pour que cela dure : elle porte deux paires de gants, une pour servir le pain, une autre pour la monnaie et tend même une écuelle en bois pour éviter tout contact. Elle également placardé des affiches sur le gestes barrière et installé elle-même un balisage au sol pour faire respecter les distances de sécurité. « C’est à nous de sensibiliser les clients si on veut rester ouvert » affirme-t-elle en craignant l’afflux potentiel du week-end à gérer.