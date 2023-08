PHOTOS - C'est parti pour la 99e foire aux antiquités et à la brocante de Barjac

La 99e foire aux antiquités et à la brocante de Barjac (Gard) à débuté ce vendredi matin à 9 heures. 400 exposants sont installés au cœur du village et 40 000 visiteurs sont attendus jusqu'au mardi 15 août. Un rendez-vous incontournable pour les chineurs venus de toute la France et même de l'étranger.

Les stands regorgent d'objets insolites © Radio France - Gregory Jullian

Beaucoup de meubles anciens, mais pas seulement © Radio France - Gregory Jullian