PHOTOS : "Ça suffit !", rassemblement contre l'antisémitisme à Besançon

A Besançon,environ 500 personnes se sont rassemblées ce mardi soir pour dénoncer les inscriptions et agressions récentes, ainsi que la hausse des actes antisémites en 2018 en France.

Besançon, France

Des rassemblements contre l'antisémitisme avaient lieu ce mardi soir à 19h à Besançon, Ornans et Belfort, comme dans plusieurs villes en France. Mobilisation également à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Cette mobilisation lancée par les mairies a le soutien de plusieurs partis politiques et associations, comme France Palestine Solidarité Besançon, la Licra et le MRAP.

A Besançon, environ 500 personnes se sont rassemblées esplanade des Droits de l'Homme, autour de la statue de Victor Hugo. A 19h, le maire de Besançon a demandé une minute de silence. Parmi les manifestants quelques gilets jaunes et quelques personnes avec des pancartes, mais surtout des anonymes, pour la plupart des personnes âgées.

Quelques personnes sont venues avec des slogans © Radio France - Anne Fauvarque

Le maire de Besançon a demandé une minute de silence © Radio France - Anne Fauvarque

Rassemblement silencieux esplanade des Droits de l'Homme à Besançon © Radio France - Anne Fauvarque

Le rassemblement contre l'antisémitisme a eu lieu autour de la statue de Victor Hugo à qui l'on doit cette citation © Radio France - Anne Fauvarque

A Vesoul, en Haute-Saône, une soixantaine de personnes s'est réunie à 16h à l'appel des gilets jaunes. Les manifestants ont chanté la Marseillaise. Le rassemblement à l'appel des partis aura lieu ce jeudi 21 février à 19h.

Rassemblent place de la république à Vesoul contre l'antisémitisme à l'appel des Gilets Jaunes. © Radio France - Jean-François Fernandez

Ces manifestations dénoncent les actes antisémites des derniers jours, notamment l'agression du philosophe Alain Finkielkraut à Paris ce samedi. Mais aussi l'explosion des actes antisémites en 2018 en France (+74 %).

LIRE AUSSI : "Ça suffit !" : de nombreux rassemblements contre l'antisémitisme organisés à l'appel des partis politiques