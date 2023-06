PHOTOS - Cafards dans les bus à Marseille : le dépôt de La Rose va être désinfecté, promet la RTM

"Les bus et les métros sont plein de cafards !" Nicolas Ruiz, secrétaire général FO de la RTM pousse un cri d'alarme ce jeudi sur France Bleu Provence, confirmant une information du journal La Marseillaise . Le syndicat alerte sur la présence d'insectes peu ragoutants dans plusieurs véhicules du dépôt de La Rose, dans le 13e arrondissement.

Selon Nicolas Ruiz, tout le réseau de bus et métros de Marseille serait concerné par cette prolifération de blattes. "C'est dans tous les dépôts. Que ce soit La Rose, le secteur Arenc-Bougainville, on en a un peu sur La Capelette, Saint-Pierre, c'est pareil. Et même dans tous les locaux de la RTM."

Des cafards présents dans certains bus de la RTM au dépôt La Rose. © Radio France - FO de la RTM

Force Ouvrière dénonce des conditions de travail insalubres : "Sanitairement, ce n'est plus possible ! Les salariés viennent travailler avec la boule au ventre de peur de rapporter ces nuisibles à la maison. On a même des clients qui se plaignent et qui font des remontées quotidiennes à la direction, nos chauffeurs de bus font des rapports et il n'y a rien qui est fait". Alors depuis une semaine, des chauffeurs ne sortent plus du dépôt avec pour conséquence un service dégradé et des lignes de bus perturbées, notamment entre les quartiers nord de Marseille et le Centre Bourse.

France Bleu Provence a vérifié la présence des cafards dans les bus marseillais.

200 bus et les locaux à désinfecter

Cette prolifération de cafards s'expliquerait surtout par des conditions météo favorables, à savoir un printemps pluvieux suivi de fortes chaleurs. "On n'a jamais eu de telles conditions météo", constate Nicolas Covarel, directeur bus et tram à la RTM. "Nous avons mené, comme chaque année, une désinfection préventive des bus le 1er mai (le seul jour de l'année où les bus restent au dépôt pour la fête du travail. ndlr). Et dès les premiers cas signalés en fin de semaine dernière, nous avons mené des traitements ciblés et isolés sur les véhicules contaminés. Au total, une centaine de bus ont été désinfectés en une semaine. Mais vu l'invasion de cafards, la totalité des 200 bus du dépôt de La Rose seront désinsectisés ce week-end, entre samedi et dimanche".

Nicolas Ruiz du syndicat FO s'interroge sur le traitement préventif. "A-t-il vraiment été fait ? A-t-il bien été fait ? Les produits utilisés sont-ils les bons ?" Réponse de Nicolas Covarel de la RTM : "On suit le même traitement depuis des années. Mais encore une fois, les conditions météo favorables aux cafards et la spécificité d'un bus dans lequel les insectes trouvent de la nourriture sont les causes de cette invasion. Mais je peux vous garantir que la désinfection du week-end sera efficace". En attendant le service des bus reste dégradé.