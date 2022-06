PHOTOS Castres – Toulouse demi-finale de Top 14 : la cité tarnaise déjà en bleu et blanc

La demi-finale entre le Castres Olympique et le Stade Toulousain c’est dans trois jours maintenant. Une soirée à vivre dès 18h, ce vendredi sur France Bleu Occitanie. Et une folie bleue et blanche s’est emparée depuis longtemps du centre-ville de Castrs.

Depuis quelques semaines déjà, les drapeaux bleu et blanc fleurissaient çà et là dans la ville. Mais depuis 10 jours, c’est une véritable épidémie. Partout, à chaque coin de rue, un drapeau du CO est accroché aux balcons ou rebords des fenêtres. Ecole, boulangerie, resto, hôtel, et même église : rien n’échappe à cette folie. Des affichettes du CO annonce d'ailleurs la couleur, dans toutes les vitrines ou presque, avec des maisons du bord de l’Agoût repeinte en bleu et blanc. Une initiative encouragé par l’association de commerçants Cœur de Castres

Castres en bleu et blanc. © Radio France - SM

Même les pompiers ont abandonné le rouge ( qui fait beaucoup trop pensé à Toulouse) et ont choisi le bleu du CO pour leur camion sur les réseaux sociaux.

Et tout est prétexte à faire corps derrière le club de la ville. Steve Fiset, est le patron de Century 21 Ce canadien devenu totalement Castrais, s’est mis au CO à fond. Depuis quelques jours il porte les couleurs du club tous les jours. Et surtout, dans la vitrine de son agence, au fur et à mesure, les affichettes des maisons à vendre disparaissent au profit d’affichettes sur le CO . Comme lui de nombreux magasins jouent le jeu.

Castres en bleu et blanc, Minelli. © Radio France - SM

Castres en bleu et blanc, Father and Son © Radio France - SM

Castres en bleu et blanc, le restaurant italien Le Venise. © Radio France - SM

Castres en bleu et blanc. © Radio France - SM