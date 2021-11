PHOTOS - Chaque semaine, 14 tonnes de denrées sortent de l'entrepôt départemental des Restos du Cœur

Toujours plus de repas distribués et toujours plus de bénéficiaires. La 37ème campagne des Restos du Cœur est officiellement lancée ce mardi, et au niveau national, les chiffres sont malheureusement en augmentation. Sur l'année écoulée, 142 millions de repas ont été distribués, soit plus que l'année d'avant, 136,5 millions. Le nombres de personnes accueillies aux Resto augmente également, passé de 875 000 à 1,2 millions de bénéficiaires. Sur France Bleu Saint-Étienne Loire, on vous propose ce mardi de pousser la porte de l'entrepôt départemental des Resto du Cœur, où sont stockées les denrées avant d'être réparties dans les 16 centres de distribution du département de la Loire.

Conserves et produit surgelés

A l'intérieur, tout est un peu organisé comme dans un supermarché. A chaque produit son emplacement. "On a un listing avec la liste des produits destinés aux différents centres de distribution", explique Bernard, qui avec ses deux collègues prépare les palettes de Roanne. En plus des pâtes, du riz ou encore de la farine, il y a aussi des produits frais. "Yaourts, légumes et même des surgelés" détaille Christophe, le responsable de l'entrepôt.

Au total, 35 bénévoles travaillent dans cet entrepôt des Restos du Cœur. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Une quarantaine de palettes par semaine rien que pour le centre de Saint-Étienne

"C'est toujours un peu la course en début de semaine, puisqu'en plus de préparer les palettes pour tous les centres, on les charge aussi les camions qui viennent les chercher", poursuit Christophe. Pas le temps de terminer l'interview, un camion amorce sa marche arrière dans l'entrepôt. Le véhicule est mis à disposition par la Ville de Saint-Étienne et vient récupérer une partie des palettes destinées au centre de distribution situé rue Croix Courette. "En plein hiver, on tourne à une quarantaine de palettes par semaine", explique Philippe, bénévole stéphanois.

Le responsable de l'entrepôt s'occupe lui même de charger les palettes. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Tous les centres du département n'en reçoivent pas autant, cela dépend du nombre de bénéficiaires. Ils sont 5 000 rien qu'à Saint-Étienne. Moins de 20 minutes après son arrivée, le camion repart et un autre le remplace presque aussitôt. En tout, ce sont près de 14 tonnes de nourriture qui sortent de l'entrepôt chaque semaine.