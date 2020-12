PHOTOS - Châteauroux aux couleurs de Noël !

Depuis plus d'un mois, les illuminations de Noël brillent dans le centre-ville de Châteauroux. À quelques jours du réveillon, France Bleu Berry vous propose une petite escapade.

Malgré le couvre-feu, malgré la situation sanitaire, il reste la magie de Noël. Depuis un peu plus d'un mois, les illuminations ont été installées dans le centre-ville de Châteauroux. Pour en faire profiter le plus possible, France Bleu Berry s'est promené dans les rues pour prendre quelques photos.

La perspective de la rue de la Poste © Radio France - Jérôme Collin

La place de la République est évidemment au cœur des illuminations. Les 11 mètres du sapin ne passent pas inaperçus. Le marché de Noël sera d'ailleurs encore une fois à l'honneur de France Bleu Berry, avec une émission en direct mercredi 23 décembre de 16h à 19h.

Le sapin de Noël règne sur la place de la République avec ses 11 mètres de haut © Radio France - Jérôme Collin

L'entrée du marché de Noël jusqu'au 24 décembre © Radio France - Jérôme Collin

Le Père Noël vous attend sur le marché place de la République © Radio France - Jérôme Collin

De belles illuminations sur la partie de la rue Grande qui mène jusqu'à la place Monestier © Radio France - Jérôme Collin

L'office de tourisme de Châteauroux s'est aussi mis aux couleurs de Noël © Radio France - Jérôme Collin