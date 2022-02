PHOTOS - Chiens, chevaux, lamas et ânes participent à la première marche des animaux de Nice

La promenade des Anglais a pris, ce dimanche 27 février, des airs d'arche de Noé. La ville de Nice a organisé, en clôture du carnaval 2022 "Roi des animaux", une grande marche des animaux. "Une marche triomphale et amoureuse" partie du quai Rauba Capeù et jusqu’à la Villa Masséna. Un événement pour montrer l'engagement de la ville en faveur du bien-être animal.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des centaines de niçois ont répondu présent, accompagnés le plus souvent de leurs chiens mais aussi parfois de leur lama, leur furet, leur mangouste ou de leurs ânes. La brigade équestre et la brigade cynophile étaient également de la fête. Un événement festif pour alerter sur la nécessité de ne plus considérer les animaux comme des objets selon Henry-Jean Servat, conseiller municipal en charge de la protection animale. "Je voudrais être la voix des animaux à Nice et que Nice devienne le symbole d'un combat de mesures à prendre pour améliorer leurs quotidiens à travers l'Europe", assure-t-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce combat pour le bien-être animal est partagé par l'eurodéputée EELV des Alpes-Maritimes Caroline Roose. "Un animal, pour moi, fait partie de ma famille", dit-elle. "Aujourd'hui, marque le fait que le bien être animal est un sujet très important et que nous devons prendre en considération", ajoute l'élue.

Deux amies niçoises venues participer à la balade avec leurs chiens adorés. © Radio France - Manon Derdevet

Un petit furet a également participé à la marche des animaux de Nice, des cochons dinde et une mangouste étaient aussi de la fête © Radio France - Manon Derdevet