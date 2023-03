PHOTOS - Colère à Marseille après le 49.3, des commerces du centre-ville subissent de gros dégâts

Le 49.3 utilisé par le gouvernement pour faire passer sa réforme des retraites a de toute évidence mis en colère une partie des manifestants réunis jusque-là dans le calme jeudi soir devant la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mais en début de soirée, des groupes de jeunes, parfois masqués se sont attaqués à plusieurs magasins du centre-ville de Marseille , notamment des boutiques situées sur le haut de la rue Saint-Ferréol. Les commerces visés ont fait les comptes ce vendredi : vitrines à remplacer, devanture taguée, les dégâts s'élèvent à plusieurs milliers d'euros.

ⓘ Publicité

"Nos trois vitrines sont cassées, constate Chloé, directrice régionale chez "Richelieu", une boutique de chaussures de luxe et maroquinerie. On a aussi subi des tags. Ils ont failli rentrer dans la boutique, il y a une vitrine qui est sacrément endommagée. Je pense deux coups de plus et elle cédait. Je n'ai pas de chiffres précis mais on va tout changer ; mais sans doute plusieurs milliers d'euros pour remplacer les trois vitrines et les cadres en alu faits par un artisan."

Les trois vitrines de ce magasin de chaussures de luxe ont été vandalisées. © Radio France - Fred Chapuis

Comme la plupart des magasins de la rue Saint-Ferréol, la commerçante ne comprend pas ce déchainement de violences. "C'est assez perturbant. On se demande pourquoi. Ce sont des casseurs qui a priori se sont mêlés à la manifestation plutôt calme à la base. C'est vrai qu'on a été choqué et on est encore choqué, confie la jeune femme. Je pense que ça n'a rien à voir avec les retraites et le 49.3 puisque les messages sur notre boutique visaient la police."

La responsable de ce commerce familial, installé en centre-ville de Marseille depuis 1965, s'inquiète désormais pour la suite. "Ça peut continuer. Là si on change les vitrines et que ça recommence dans une semaine ou dans un mois, ça peut être assez flippant."

Des banques ont aussi été visées par des tags et des distributeurs de billets vandalisés. © Radio France - Fred Chapuis