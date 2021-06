PHOTOS - Comme un parfum d'été dans le Gard

Des champs de lavande à perte de vue. On a plutôt l'habitude d'en voir dans la Drôme, sur le plateau de Sault ou celui de Valensoles. Dans le Gard, on peut aussi en admirer comme en témoignent ces photos prises ce jeudi le long de la Départementale 979, la route des plages, entre Aimargues et Aigues-Mortes. Même si on n'est que début juin, les premiers plants de lavandin sont déjà fleuris. De quoi se croire déjà un petit peu en été dans le Gard.

On n'y voit que du bleu ! © Radio France - Philippe Thomain

Le champ de lavandin © Radio France - Philippe Thomain