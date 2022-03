PHOTOS - Convoi de l'Occitanie pour les Ukrainiens : mission accomplie !

Mission accomplie pour le convoi d'Occitanie parti le 12 mars en Pologne pour acheminer des dons destinés aux Ukrainiens victimes de la guerre. Mardi, quatre jours plus tard donc, la quinzaine de camions a pu remettre ces dons qui avaient été collectés dans toute la région : essentiellement des produits d'hygiène, de secours, de la nourriture et du matériel médical. Plus de 150 palettes et près de 400 cartons, soit 400 m3 au total.

Plus de 2.000 km de trajet pour se rendre sur place

Le déchargement a eu lieu à Rzeszow, Résovie en français, une ville d'environ 200.000 habitants, dans le sud-est du pays à moins de 100 km de la frontière ukrainienne. Le plus gros de la cargaison a été déchargé dans la halle des sports, transformée en entrepôt. "On a eu beaucoup d'aide pour décharger. En fait, il y a des bénévoles de partout dans le monde qui sont là et qui filent un coup de main donc c'est allé très très vite. À peine une petite demi-heure" indique Clémentine Papa, directrice adjointe du cabinet du maire de Montpellier.

Deux villes voisine séparées la frontière

Une partie des dons est allée directement en Ukraine dans des autocars qui venaient tout juste de déposer des réfugiés à la gare de Rzeszow. Pas question pour eux de repartir à vide. Ils se rendaient à Lviv, première grande ville après la frontière. D'une manière générale, les dons ne restent pas plus d'un ou deux jours dans la halle des sports précise Piotr, Polonais bénévole investi à 200%. "Lviv, c'est nos voisins. Ici, on est plus près de Lviv que de Cracovie. On y a des amis ou de la famille alors il faut les aider parce que ce qui se passe là bas se passe à notre porte".

La satisfaction de se sentir utile

Pour décharger les plus gros camions, tout le monde a mis la main à la pâte : les bénévoles et les équipes du convoi. Quand ils ont tous été vidés, Thomas s'est senti envahi par la satisfaction du travail accompli. "Quand j'ai vu tous ces gens, même s'il y a la barrière de la langue, on voyait à leurs visages qu'ils étaient tous contents. C'est là qu'on se dit qu'on est utile" explique l'élève de terminale, en formation "transport routier" au lycée Gallieni de Toulouse.

Une partie du convoi a directement pris la direction du sud de la France, avec un petit pincement au cœur pour certains. L'autre partie suivra ce mercredi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il se vide petit à petit © Radio France - Salah Hamdaoui

Une partie des dons collectés en Occitanie. Ils seront acheminés en Ukraine dans un ou deux jours © Radio France - Salah Hamdaoui