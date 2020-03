PHOTOS - Coronavirus : comment se passe un marché sous surveillance ?

A Chambéry (Savoie), le marché hebdomadaire a bien eu lieu ce samedi matin. Dans une ambiance particulière. Tout d'abord, il est incontestable qu'il est beaucoup (vraiment beaucoup) moins fréquenté que d'habitude. Sur la place du marché, à 9H30, ce sont moins d'une cinquantaine de clients qui sont venus s'approvisionner. Devant les étals, on ne fait pas la queue.

Marquage au sol de circonstance, pour respecter les espacements entre les personnes © Radio France - Nelly Assénat

Chacun respecte les distances de sécurité recommandées depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, à savoir, au moins un mètre entre deux personnes. L'exercice est facilité par le marquage au sol devant les étals des commerçants. Des bandes oranges ou blanches sont scotchées sur le sol, pour que chaque client respecte son emplacement.

Peu de monde, et des vendeurs qui se sont espacés © Radio France - Nelly Assénat

Espacement, protection des marchandises et panneaux sanitaires

Au moment de l'échange avec le commerçant (seuls les étals alimentaires sont autorisés), on ne se touche pas la main, la plupart portent des gants. Les clients ne se servent pas sur les étals et les marchandises cuisinées sont protégées par des films plastiques.

Je n'ai jamais autant nettoyé mon lecteur de carte bleue ! raconte la vendeuse d'une boucherie

La plupart du temps, c'est le vendeur qui remplit le panier. Plusieurs clients portent des masques, mais ils sont minoritaires, d'autres ont leur écharpe autour de la bouche quand certains font comme si de rien n'était et discutent de tout et de rien avec leur commerçant. Derrière, on s'impatiente. Pas forcément envie de rester là bien longtemps.

Au moment de payer dans cette boucherie, on vous tend l'appareil des cartes bancaires qui vient juste d'être nettoyé avec une lingette désinfectante. "Je n'ai jamais autant nettoyé mon lecteur de carte bleue !" raconte la vendeuse.

Certains vendeurs ont le regard dans le vide, ils attendent. Parce que le client ne se presse pas devant les stands. On ne déambule pas, chacun semble savoir ce qu'il vient chercher. Devant chaque stand sont affichées les consignes de sécurité (se laver les mains, respecter l'espacement...). Il est demandé aux commerçants d'avoir de quoi se laver les mains régulièrement.

Des halles surveillées par des vigiles

Dans les halles, restées ouvertes également, c'est encore plus marquant. Désormais seuls 50 clients à la fois sont acceptés dans le bâtiment. Pour contrôler, des vigiles sont disposés aux entrées et aux sorties. "J'en laisse entrer cinq !", crie l'un d'entre-eux, avant de faire signe au suivant d'attendre encore un peu. Les clients sont guidés dans des barrières en fer, comme s'ils entraient pour un concert... avec quasiment aucun spectateur.

Désormais, on entre d'un côté des halles, et on sort de l'autre, personne ne se croise, ou alors le moins possible.

Devant les halles, des vigiles supervisent les entrées et les sorties © Radio France - Nelly Assénat

Seules 50 personnes à la fois à l'intérieur © Radio France - Nelly Assénat

Les halles de Chambéry, vidées de leurs clients © Radio France - Nelly Assénat

Ici aussi, on respecte les espacements © Radio France - Nelly Assénat

Plusieurs commerçants ont fait le choix de ne plus venir, le temps du confinement © Radio France - Nelly Assénat

A l'intérieur, on est très loin de la ruche habituelle et des bousculades d'un samedi matin dans les halles chambériennes. Beaucoup de commerçants n'ont pas fait le déplacement. Pour les autres, il y a souvent plus de personnel que de clients à servir. "Hier, on n'a rien vendu", confie l'un d'entre-eux. Les halles sont en effet aussi ouvertes à de nouveaux créneaux en journée le vendredi après-midi pour permettre aux clients de s'espacer dans le temps.

A la fin du marché, il est demandé aux commerçants de nettoyer chacun leur emplacement et de rapporter avec eux ce qui pourrait traîner. Jusqu'à la semaine prochaine... si le marché a lieu, et s'ils reviennent.