PHOTOS - Coronavirus : les Bergeracois écrivent des messages de soutien aux éboueurs

C'est une bouffée d'air frais pour les éboueurs du Bergeracois. De nombreux messages de soutien ont été inscrits par les habitants sur les poubelles et sur des banderoles accrochées aux fenêtres : "Les gens reconnaissent le travail que l'on fait" témoigne Moussa, éboueur de 56 ans, sur France Bleu Périgord.

"Prenez soin de vous"

Les messages de remerciements fleurissent de plus en plus dans les rues de Bergerac et aux alentours. Les habitants laissent de beaux messages de soutien aux éboueurs et aux agents de propreté : "On a vu par exemple : Merci beaucoup de ce que vous faites et prenez soin de vous. Ce sont des encouragements, des compliments" raconte Moussa, éboueur depuis 11 ans. Certaines inscriptions sont inscrites au feutre sur le dessus des poubelles ou sur de vieux draps accrochés aux fenêtres des habitations.

Je ne pensais pas recevoir autant de messages de sympathie - Moussa

Des mots et des attentions qui font chaud au cœur pendant cette épidémie où les éboueurs prennent de nombreux risques pour assurer la continuité du service : "C'est touchant" ajoute Moussa. "Ça nous donne envie de continuer et de faire mieux" poursuit-il.

Il y a des messages mais aussi de petits cadeaux laissées sur les poubelles : "Des petits gâteaux ou des bouteilles de vin rouge" explique Moussa.

"Il y a nous mais il y a aussi tout ceux qui prennent des risques aussi"

Mais Moussa reste modeste et pense aussi à tout ces Français qui travaillent encore pendant la crise "et qui prennent des risques aussi" raconte Moussa : "Les infirmiers, les caissières, les policiers, les pompiers etc. Je leur tire mon chapeau".