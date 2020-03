Coronavirus en Dordogne : de jeunes pompiers se prennent en photos pour soutenir le personnel médical

Les Jeunes Sapeurs Pompiers de Saint-Aulaye dans l'ouest de la Dordogne se mobilisent pour soutenir le personnel soignant et tous ceux qui continuent de travailler malgré l'épidémie de coronavirus.

"Nous sommes de tout cœur avec vous, les personnels médicaux et paramédicaux, les Sapeurs-Pompiers, le SAMU, les personnels des CTA/CODIS, les Ambulanciers, Gendarmes et Policiers, Militaires, et tous les autres services qui contribuent au fonctionnement de notre pays" peut-on lire sur la page Facebook des Jeunes Sapeurs Pompiers de Saint-Aulaye.

Sur plusieurs photos, les adolescents s'affichent avec ce message : "Pour vous, pour nous, #RestezChezVous". Des mots simples pour inciter le plus grand nombre à respecter le confinement et les gestes barrières pour faciliter le travail des personnes en première ligne face au virus.