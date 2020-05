PHOTOS - Coronavirus : un Marseillais se fait tatouer le portrait de Didier Raoult sur la jambe

View this post on Instagram

Follow me www.instagram.com/pascal_squaletattoo #teamdevilish @devilish_tattoo @share_your_tattoo @pam_smithtattoo @inkedmag @tatouagemagazine @tattoodo @tatoueurstatouagesfrance #tatouage #tattoo #tattoos #ink #inked #inkedgirls #tattoing #tatuajes #tatuaggio #amazingtattoos #tattooed #tattooer #tattooartist #marseille #tattooart #fkironsxion #funtattoo #blackandgreytattoo #littletattoo #covid19 #blacktattoo #raoult #realisttattoo #f4f #followme