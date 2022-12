PHOTOS - Coupe du monde : un Vauclusien raconte sa finale depuis le Qatar

Ce n'était pas son premier match de Coupe du monde. "C'était le treizième depuis 1998, bon le chiffre treize n'a pas porté chance", raconte Vincent puisque la France s'est inclinée face à l'Argentine aux tirs au but. Originaire de Vaison-la-Romaine, ce supporter des Bleus est parti voir la finale au Qatar avec des amis. "On a vu une équipe de France amorphe en première période. Et puis dès que Kylian Mbappé a marqué le premier but, on a senti l'Argentine reculer", décrypte Vincent.

La vue depuis la stade Lusail au Qatar pour la finale de la Coupe du monde de football

"Je suis extrêmement triste et déçu. Bon je me console en me disant que j'ai vu cinq des six buts du côté où j'étais au stade", indique Vincent. Le Vauclusien décrit une ambiance incroyable dans le stade : "je n'ai jamais ressenti ça. À des moments dans le match on tremblait". Vincent travaille en Allemagne et reprendra le boulot mardi. "J'espère que les collègues ne vont pas trop chambrer", conclut-il.

"L'ascenseur émotionnel était incroyable"

Photo de Vincent depuis la stade de la finale France-Argentine