PHOTOS - Covid-19 : la vaccination en Berry, c'est parti !

La vaccination contre le Covid-19 a débuté ce mercredi 6 janvier dans le département de l'Indre. C'est à l'hôpital de Châteauroux, au service des urgences, que les premières doses ont été injectées. Au total, 20 soignants volontaires ont été vaccinés ce mercredi après-midi, la plupart sont des chefs ou responsables de services.

"Je le fais pour montrer l'exemple. Plus il y aura de personnes vaccinées et plus on pourra lutter efficacement contre le Covid-19", a expliqué Michel Hira, chef du service réanimation de l'hôpital de Châteauroux. Comme un symbole, c'est lui qui a été le premier vacciné. Dans son service, il a vu les effets du coronavirus sur la santé. "Après un mois en réanimation pour Covid, les patients sont des loques. Il faut vraiment faire quelque chose contre cette maladie", témoigne-t-il au micro de France Bleu Berry.