PHOTOS - Dans la baie de Cannes, les gendarmes font respecter les règles en mer

Vous apercevrez peut-être leur semi-rigide orange si vous allez faire un tour de bateau du côté des îles de Lérins : les gendarmes maritimes sont chargés de sensibiliser les plaisanciers et de faire respecter les règles de navigation. Il s'agit d'une unité bien spécifique, en plus du dispositif classique : le détachement de surveillance et d'intervention, présent pour la première fois en baie de Cannes.

Début de la patrouille © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Entre le 1er juillet et le 31 août, ces gendarmes veillent sur les usagers de la mer. Le lieutenant-colonel Delphine Séguier est le commandant de la gendarmerie maritime, sur la zone de Toulon à Nice : "Il y a beaucoup d'infractions de vitesse. On a un canal entre les deux îles limité à 10 nœuds. Les scooters de mer, les jet-skis, ne peuvent pas y aller et ça, peu de gens le savent. Les contrôles portent de manière générale sur des documents afférant à la navigation, le matériel de sécurité… Et puis on a un volet protection de l'environnement : protéger les herbiers de posidonie avec les zones de mouillage interdit pour la grande plaisance et puis lutter contre les mauvais comportement comme jeter les déchets à la mer, les pollutions, les déchets d'hydrocarbure etc."

Le Lieutenant-Colonel Delphine Séguier © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Lors des contrôles, les trois gendarmes qui veillent chaque jour, commencent par sensibiliser les plaisanciers, avant de verbaliser si besoin.

Des contrôles bien perçus par les plaisanciers

Des plaisanciers qui plébiscitent ces contrôles, comme ce propriétaire de yacht rencontré durant l'opération, habitué de la navigation : "Pour les petites embarcations, c'est important, beaucoup de gens font n'importe quoi, ne connaissent pas les réglementations. C'est surtout des problèmes de vitesse, c'est souvent des gens qui louent des bateaux et n'ont pas trop de notions, ils se disent : on appuie on va vite. Sensibiliser dans un premier temps puis verbaliser, c'est bien"

Le semi-rigide des gendarmes contrôle un plaisancier © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Depuis le début de leur déploiement, le 1er juillet, les gendarmes du détachement de surveillance et d'intervention ont déjà relevé une quinzaine d'infractions. Par ailleurs, le dispositif de gendarmerie habituel est déployé. Le CROSS, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage veille également.