Photos de l'attentat de Nice : le parquet de Paris demande le retrait d'un numéro de Paris Match

L'hebdomadaire Paris Match a choisi de publier, ce jeudi, des images de la vidéo-surveillance de l'attentat de Nice sur la Promenade des Anglais le soir du 14 juillet 2016. Le parquet de Paris veut faire retirer en urgence ce numéro de la vente.

Le parquet de Paris a assigné en référé Paris Match, ce jeudi, pour obtenir en urgence le retrait du numéro du magazine publié aujourd'hui et contenant des images de la vidéosurveillance de l'attentat de Nice. Un numéro qui suscite la colère des victimes et de leurs proches et l'indignation des associations et du maire de Nice, Christian Estrosi. Le directeur de la publication de son coté, "défend le rôle de la presse".

Interdiction de diffusion

Le ministère public, qui assigne Hachette Filipacchi Médias et la directrice de publication de Paris Match, "demande au tribunal d'ordonner le retrait de la vente" du magazine et "l'interdiction de diffusion sous tous formats, notamment numérique", a indiqué le parquet de Paris, qui a également ouvert une enquête pour "violation du secret de l'instruction et recel" de ce délit. Le référé, une procédure d'urgence, sera examiné à 14 heures.

"Faire du sensationnel"

Selon Maître Eric Morain, l'avocat de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, "Paris Match a fait le choix éditorial assumé de publier des photos extraites des bandes de vidéo-surveillance de la ville de Nice et placées sous scellés". Dès mercredi, il appelait le parquet anti-terroriste de Paris "à faire cesser ce trouble manifestement illicite".

.@ParisMatch dans l'abject en publiant photos de l'attentat. Pour @fenvac et @promenade_anges le Parquet doit agir pr respect des victimes https://t.co/Hz7Y0RIP7h — Stéphane GICQUEL (@gicquelstephane) July 12, 2017

Une requête soutenue par l'association Promenade des anges, qui rassemble les proches des victimes de l'attentat au camion bélier le 14 juillet 2016. Les associations dénoncent "des captures d'écran, publiées sans précaution aucune, qui portent atteinte à la dignité des victimes et de leurs proches" et publiées "uniquement pour faire du sensationnel" et "créer une atmosphère morbide et voyeuriste". Le maire de Nice, Christian Estrosi parle quant à lui d'images "insoutenables et abjectes" et a engagé des poursuites à l'encontre de Paris Match.

J’ai dénoncé immédiatement la diffusion des photos dans @ParisMatch et j’ai fait savoir que nous engagerons des poursuites. #le79inter — Christian Estrosi (@cestrosi) July 13, 2017

Le devoir de la presse

Olivier Royant, directeur de la publication de Paris Match, a justifié ce jeudi matin cette publication sur franceinfo avant que le parquet demande le retrait du journal. "On défendra cet après-midi dans un référé le droit des citoyens et en premier chef le droit des victimes de savoir ce qui s'est passé exactement", a-t-il précisé. "On ne veut pas que les victimes soient oubliées, c'est le devoir de la presse de montrer ce qui s'est exactement passé.", a ajouté le directeur de la publication.

Attentat de Nice, un an après : le droit à l'information https://t.co/uI4w7rd7Hq via @OlivierRoyant — Paris Match (@ParisMatch) July 12, 2017

A la suite de l'attentat de Nice, plusieurs médias avaient déjà été pointés du doigt pour avoir notamment diffusé des images de victimes sur la Promenade des Anglais. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait appelé l'ensemble des médias audiovisuels à "la prudence et à la retenue, protectrices de la dignité humaine et de la douleur des personnes".