PHOTOS - De la ministre des sports au Variétés CF, le monde du foot s'associe contre les discriminations

Pour la première fois ce dimanche, un gala contre les discriminations dans le sport s'est tenu à Charleville-Mézières. Une centaine d'enfants ont participé à des ateliers, sous les regards de la ministre des sports et de la présidente de la LFP, avant d'assister au match du Variétés CF.

Charleville-Mézières, France

C'était l'évènement ce dimanche à Charleville-Mézières. La ministre des sports, Roxana Maracineanu et la présidente de la Ligue de Football Professionnel Nathalie Boy de la Tour ont passé la journée au stade du Petit Bois pour un gala pour dire non aux violences et aux discriminations dans le sport.

Dès le matin, une centaine d'enfants ardennais, inscrits dans des clubs de foot ont pu participer à cinq ateliers autour de l'homosexualité, du racisme et des insultes dans les tribunes notamment. S'en est suivi un match opposant les anciens de Charleville-Sedan au Variétés CF.

Du beau monde pour une belle cause

Des grands noms du sport ont fait le déplacement dans les Ardennes : Laure Boulleau, Alain Giresse, Christian Karambeu ou encore Sydney Govou. "C'est un honneur, un privilège que d'être là pour cette cause qui nous est chère. Il faut dire stop à toutes les discriminations, que ce soit le sexisme, le racisme ou l'homophobie", affirme le champion du monde Christian Karambeu. "Je suis dans le foot féminin alors l'homophobie j'ai vu des copines en souffrir de ces discriminations. On est là pour transmettre les valeurs du sport", explique Laure Boulleau, ex-joueuse du PSG. "Répondre présent c'est adhérer au message. C'est montrer à ces jeunes que leurs idoles sont d'accord et viennent à Charleville-Mézières pour le prouver", martèle Amel Bouderra, joueuse des Flammes Carolo.

Stopper les matches c'est bien, faire de la pédagogie c'est mieux

"Cette journée, c'est la première rencontre entre le monde du sport et la lutte contre toutes les violences physiques ou verbales", se réjouit Nathalie Boy de la Tour. Certes il y a eu en début de saison l'arrêt de plusieurs matches de Ligue 1 après des injures en provenance des supporters, "on peut toujours continuer à stopper les rencontres mais il faut privilégier la pédagogie notamment avec les plus jeunes", complète Roxana Maracineanu.

Une initiative engagée ce dimanche par Yohann Lemaire, ex-footballeur du club de Chooz dans les Ardennes. Club dont il a été écarté après avoir déclaré son homosexualité. Depuis, il est fermement engagé dans la lutte contre l'homophobie dans le sport et préside l'association Foot Ensemble, à l'origine du gala. "Cela fait des mois qu'on parle des matches arrêtés et on s'est dit maintenant on va aller sur le terrain, de parler aux jeunes, aux éducateurs, aux supporters. Il faut forcément que la lutte passe par là, par le dialogue. Ce devrait être obligatoire dans tous les districts, dans tous les clubs", s'agace Yohann Lemaire.

Pour la petite histoire, la rencontre entre le Variétés CF et les anciens de Charleville-Sedan s'est terminée sur le score anecdotique de 6 à 1 pour les visiteurs.

L'équipe du Variétés FC © Radio France - Stéphane Maggiolini

Laure Boulleau © Radio France - Stéphane Maggiolini

Christian Karambeu au micro de France Bleu © Radio France - Stéphane Maggiolini

La présidente de la LFP Nathalie Boy de la Tour © Radio France - Stéphane Maggiolini