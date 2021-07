PHOTOS - Début des travaux de réhabilitation pour le quartier de la Fontaine d'Ouche à Dijon

Le quartier de la Fontaine-d'Ouche à Dijon va connaitre un été de travaux. Une étape nécessaire pour transformer ce quartier dijonnais, construit il y a plus de cinquante ans. Un programme de rénovation urbaine qui a officiellement débuté ce lundi 12 juillet 2021 avec les premiers coups de pelle pour détruire le pont Kir.

premiers coups de pelle sur le pont Kir à la Fontaine d'Ouche à Dijon, ce lundi 12 juillet 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

L'ouvrage enjambe l'avenue du Lac, artère emblématique du quartier, qui va connaitre elle aussi de nombreux aménagements, pour favoriser les déplacements à vélo ou à pied.

5 millions d'euros de travaux

Cette nouvelle phase de travaux se fait grâce à un deuxième renouvellement urbain signée avec l'ANRU. Coût total de l'opération, 5 millions d'euros, avec de nombreux financeurs, dont l'ANRU à hauteur de 1.308.937 euros, les fonds européens FEDER, la Région ou encore la Ville de Dijon. la démolition du pont va durer jusqu’au 26 juillet, avant l'aménagement jusqu’à fi août. Le temps de ces travaux, aucune voiture ne pourra circuler dans ce secteur, et ce jusqu'au 28 août.

Travaux de réhabilitation pour le quartier de la Fotaine d'Ouche à Dijon, ce lundi 12 juillet 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

Des transformations bienvenues pour les habitants

De nombreuses personnes sont venues assister à la démolition du pont Kir, oscillant entre joie et un brin de nostalgie pour certains. "Il y a plein d'émotions car j'ai beaucoup de souvenirs, j'ai passé mon enfance ici, mes enfants ensuite ont participé aux dessins qu'on voit sous le pont. C'est une page qui se tourne dans le quartier et j'espère que ça apportera une autre vision, une autre image de ce quartier qui en a besoin car c'est un beau quartier."

Les fresques réalisée par les enfants du quartier vont disparaitre en même temps que le pont Kir à la Fontaine-d'Ouche à Dijon. © Radio France - Stéphanie Perenon

"La Fontaine -d'Ouche c'est comme un aimant, on y revient toujours" - une ancienne habitante émue

"J'ai quitté le quartier il y a six ans mais j'y reviens souvent car mes parents y habitent toujours et mon cœur est toujours attaché à ce quartier. La Fontaine d'Ouche c'est comme un aimant on y revient toujours." Des habitants globalement heureux de ces changements à venir, Alain vit ici depuis plus de 49 ans, "c'est une bonne chose, ça va calmer un peu la circulation et puis ça donne de la valeur au quartier."

Alain , un habitant du quartier de la Fontaine-d'Ouche, venu assister à la démolition du pont Kir, ce lundi 12 juillet 2021. © Radio France - Stéphanie Perenon

En attendant pour les 9.000 habitants du quartier, il faudra s'adapter aux travaux et s'informer de leur avancée pour circuler au mieux. La troisième et dernière phase de travaux est prévue d'avril à fin 2022.

Avec les travaux, la circulation des voitures n'est plus possible sur le carrefour du Pont Kir et de l'avenue du Lac à la Fontaine d'Ouche à Dijon, jusqu'au 28 aout. © Radio France - Stéphanie Perenon

→Retrouvez nos reportages ce mardi 13 juillet 2021 sur les ondes de France Bleu Bourgogne entre 6H et 9H sur le 98.3 ou le 103.7