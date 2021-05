Déconfinement du 19 mai : réouverture des terrasses, commerces, lieux culturels avec France Bleu Vaucluse

Le 19 mai, France Bleu Vaucluse vous donne rendez-vous pour une journée spéciale "Tous en terrasse". Dès 6 heures du matin, vous retrouverez reportages et directs depuis les lieux qui peuvent rouvrir au public : cinémas, terrasses des bars et restaurants, magasins et sites touristiques.