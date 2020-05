PHOTOS - Déconfinement en Dordogne : des fêtards abandonnent leurs déchets sur une plage de la Roque-Gageac

Mauvaise surprise pour une promeneuse périgourdine ce samedi matin entre la Roque-Gageac et Cénac-et-Saint-Julien. Des déchets ont été abandonnés sur la plage des Pendoilles par des fêtards. Sur les photographies, on peut voir des sachets de chips, des bouteilles d'alcool et des bouteilles en plastique ainsi que les restes d'un feu. A quelques mètres, coule la Dordogne.

"Truc marrant ou pas, les poubelles sont au bout du chemin" réagit la randonneuse qui a découvert les déchets.

Des déchets sur la plage - HH

Alertée, la mairie de la Roque-Gageac va procéder au nettoyage.