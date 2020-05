PHOTOS - Déconfinement : la Miroiterie Avignonnaise crée un prototype d'hygiaphone en verre trempé

C'est en 1948 que le créateur de l'hygiaphone, l'entrepreneur parisien André Bourlier, invente cette vitre dotée de petites ouvertures pour la parole. Il répondait à une commande de la SNCF après une épidémie de grippe H1N1 qui avait contaminé nombres de guichetiers. Et voilà que l'on retrouve un marché en pleine expansion pour un produit qui avait a peu prés disparu depuis la fin des années 90. A tel point qu'avec l'annonce du déconfinement la fabrication des hygiaphones en plexiglas est plus qu'au ralenti faute de matière première après que les fournisseur aient fait main basse sur tous les stocks pour assurer des commandes massives .

C'est sollicité initialement par la mairie de Sorgues pour une commande de soixante dix hygiaphones que la société Miroiterie Avignonnaise après une étude en recherche et développement a conçu un modèle standard plus solide et durable que le plexigas en verre trempé de 4 millimètres sécurit . Il est déplaçable sur ses supports fixes. Mais face à la demande le miroitier fabrique désormais des modèle sur mesure et s'apprête a équiper par exemple les restaurants pour leur prochaine réouverture. En Italie par exemple des cases en plexiglas isolent les clients sur chaque table mais aussi les personnes en face à face.

Ce sera peut être avec le masque ou la visière l'élément qui va changer nos habitudes au quotidien : le contact derrière une surface fine et transparente. Mais les hygiaphones qui vont peupler notre futur quotidien seront peut être désormais fabriqués partout en verre au lieu du plexiglas. En effet pour le nettoyage et la désinfection plus que nécessaire le verre lui ne bouge pas contrairement au plexiglas qui s'altère et se raye a force d'être nettoyé. La Miroiterie Avignonnaise a déjà livré ses hygiaphones en verre aux mairies d'Avignon, Sorgues, Vedène, Rochefort du Gard, à la coté judiciaire d'Avignon ou encore dans de nombreux commerces.

Le façonnage du prototype d'hygiaphone en verre sécurit - Miroiterie Avignonnaise

Exemple d'installation au Centre de radiologie de la Rocade à Avignon - Miroiterie Avignonnaise

A l'accueil de la boutique Orizo des Transports en Commun de la Région d'Avignon - Miroiterrie Avignonnaise

A la mairie de Sorgues où 60 hygiaphones ont été livrés - Miroiterrie Avignonnaise