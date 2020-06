PHOTOS | Déconfinement : le marché de Bayonne rouvre ses portes

C'est tout un symbole. Le carreau des halles de Bayonne a renoué ce samedi avec son marché du samedi, sous les nuages et la pluie une partie de la matinée. Après deux mois de fermeture, liée aux mesures prises contre le coronavirus.

Une réouverture sous conditions, avec des conditions sanitaires strictes et encadrées : ainsi, le périmètre du marché est délimité et un nombre limité de personnes autorisé à y entrer en même temps. Le carreau des Halles et le quai Roquebert sont exclusivement réservés aux producteurs. Le quai Chaho et la rue Pelletier étant dédiés aux revendeurs de produits alimentaires ou non alimentaires.

Avec des habitués heureux de retrouver les commerçants © Radio France - Paul Nicolaï

File d'attente à l’entrée, périmètre clôturé, un sens unique de circulation, règle de distanciation sociale d’au moins un mètre entre deux personnes © Radio France - Paul Nicolaï

Service assuré par les producteurs et commerçants de sorte à ce que les chalands ne touchent pas les produits © Radio France - Paul Nicolaï

Port du masque fortement recommandé pour les chalands dès la zone d’attente © Radio France - Paul Nicolaï

Accès limité à deux personnes par stand de trois mètres linéaires © Radio France - Paul Nicolaï

Nettoyage des mains par la mise à disposition d’un distributeur de gel hydroalcoolique © Radio France - Paul Nicolaï

Organisation du marché en deux parties © Radio France - Paul Nicolaï