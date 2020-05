PHOTOS - Déconfinement : Strasbourg, ville masquée

Masques obligatoires dans les transports en commun, recommandés dans l'espace public, à Strasbourg la consigne est parfaitement respectée ce lundi 11 mai. Les rues et les lieux publics restent toutefois assez vides.

La vie n'a pas vraiment repris son cours normal ce lundi 11 mai à Strasbourg, en dépit du déconfinement. Premier indice de ce déconfinement très progressif : il y a très peu de monde dans les tramways, bus, en gare ou dans les commerces.

La station de tramway "Gare centrale" à Strasbourg. © Radio France - Olivier Vogel

98% des Strasbourgeois portent un masque

Deuxième indice que l'épidémie de coronavirus n'est pas derrière nous : le port du masque. Comme partout en France il est obligatoire dans les transports publics et la consigne est bien respectée a pu constater le reporter de France Bleu Alsace lundi matin. Les élus strasbourgeois, dont le maire Roland Ries et le président de l'Eurométropole Robert Herrmann sont allés le constater à la station de tramway place de l'Homme de Fer en centre ville : "98% des Strasbourgeois portent le masque", affirme Alain Fontanel, le premier adjoint au maire. Pour ceux ou celles qui n'étaient pas équipées, en gare de Strasbourg, des agents SNCF distribuaient des masques et du gel hydroalcoolique.

Le port du masque est obligatoire dans les tramways strasbourgeois. © Radio France - Olivier Vogel

Distribution de masques en gare de Strasbourg lundi 11 mai. © Radio France - Olivier Vogel

Les élus strasbourgeois vérifient que les habitants sont occupés de masque à la station de tramway "place de l'Homme de Fer", en centre ville. © Radio France - Olivier Vogel

Voici les services qui reprennent une activité normale à compter de ce lundi 11 mai à Strasbourg :

Marchés alimentaires : réouverture progressive à partir du 11 mai avec contrôle et limitation d'accès

: réouverture progressive à partir du 11 mai avec contrôle et limitation d'accès Crèches : ouverture progressive à partir du 13 mai des établissements de tous les sites avec fonctionnement par petits groupes et capacités réduites.

: ouverture progressive à partir du 13 mai des établissements de tous les sites avec fonctionnement par petits groupes et capacités réduites. Ecoles élémentaires : réouverture le 14 mai pour les CM2 en groupes de taille réduite (maximum 15) et progressivement l’ensemble des enfants en alternance d’ici fin juin.

: réouverture le 14 mai pour les CM2 en groupes de taille réduite (maximum 15) et progressivement l’ensemble des enfants en alternance d’ici fin juin. Cité de la Musique et de la Danse : réouverture restrictive, limitée à certains élèves en fin de cycles et examens.

: réouverture restrictive, limitée à certains élèves en fin de cycles et examens. Centres médicaux sociaux : cinq seront ouverts sur le territoire avec des horaires adaptés, quatre demi-journées par semaine, uniquement sur rendez-vous : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

: cinq seront ouverts sur le territoire avec des horaires adaptés, quatre demi-journées par semaine, uniquement sur rendez-vous : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Mairies : le centre administratif sera ouvert dès le 11 mai. Les mairies de quartier Hôtel de Ville, Hautepierre, Neuhof le seront le 14 mai avec des horaires réduits 9h-16h et sur rendez-vous de préférence.

Chaque Strasbourgeois recevra un masque dans les prochains jours.