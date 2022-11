PHOTOS - On visite la nouvelle "Cité des climats et des vins", à Beaune

Beaune vit au rythme viticole tout au long de l'année, mais encore davantage ces derniers jours. Au lendemain d'un weekend de vente des vins ( record ) pour les Hospices, la "Cité des vins et des climats" a été présentée à un petit comité, d'élus et de partenaires financiers, plus d'un an et demi après la pose de la première pierre, en mars 2021 . Cette visite a été également réalisée avec un invité de marque, l'acteur Christophe Lambert.

ⓘ Publicité

Elle doit ouvrir au public au printemps 2023. Ce lieu fait partie d'un réseau de trois "Cités", avec Chablis (Yonne) et Mâcon (Saône-et-Loire).

La visite en images

Le chantier de la future Cité des vins et des climats à Beaune © Radio France - Adrien Béria

Le chantier de la future Cité des vins et des climats à Beaune © Radio France - Adrien Béria

Le comité lors de la visite, en présence de l'acteur Christophe Lambert (à droite sur la photo) © Radio France - Adrien Béria

Sur le toit de la cité des vins © Radio France - Adrien Béria

Vue du toit de la Cité des vins © Radio France - Adrien Béria