Valence, France

C’est un centre unique en France, installé à Valence, où 10% de la population a des racines arméniennes. On y évoque le génocide arménien, mais aussi l'histoire de son immigration. Cette inauguration du nouveau centre est une grande émotion pour Aroussiak : "C’est une fierté pour nous, pour les générations à venir. C’est magnifique. On est un peuple déraciné, massacré, c’est une vraie reconnaissance. On essaie de transmettre. Le génocide ce n’est pas très loin, c’était il y a 100 ans. Mes parents n’ont jamais connu leur père, on ne peut pas oublier."

L'exposition permanente du CPA de Valence. © Radio France - Victor Vasseur

Parmi les nouveautés, deux salles d'exposition temporaire, ou encore un mur où défilent des portraits de drômois de 40 nationalités différentes. Leur point commun : ils ont tous quitté leur pays natal.

L'exposition permanente du Centre du patrimoine arménien de Valence. © Radio France - Victor Vasseur

Des portraits de Drômois, dans l'exposition permanente de CPA de Valence. © Radio France - Victor Vasseur

"C'est important de transmettre notre histoire". Anna, 24 ans. Copier

"Un centre ouvert à tous"

Le CPA ne s'adresse pas seulement aux valentinois d'origine arménienne. Bien au contraire assure Kevin Markarian, le président de l'Union générale arménienne de bienfaisance : "Les arméniens ont une histoire, un passé qui est susceptible d’intéresser et d’apprendre à d’autres. Ce Centre du patrimoine arménien, c’est un centre ouvert à tout le monde, aux autres et à toutes les cultures."

Dans l'exposition temporaire : "Nous et les autres, des préjugés au racisme." © Radio France - Victor Vasseur

Pour marquer le coup, la première exposition temporaire du Centre du patrimoine arménien arrive du musée de l'Homme de Paris. Elle s'appelle "Nous et les autres, des préjugés au racisme."