PHOTOS | Découvrez le nouveau Champ-de-Mars de Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère, France

2 terrains de pétanque, une fontaine à jets d'eau et beaucoup de verdure...Le Champ-de-Mars de Romans-sur-Isère inauguré aujourd'hui est méconnaissable, beaucoup plus attractif. Il doit faire le lien entre la zone commerciale du centre historique et les boulevards.

Des fontaines à jets d'eaux ont été installées - Joël Garnier - Ville de Romans-sur-Isère

Ce nouveau parc situé sur les boulevards a coûté 2,3 millions euros financés presque pour moitié par la Région , le Département et l'agglo Valence-Romans

Le nouveau parc urbain - Joël Garnier - Ville de Romans-sur-Isère

Des animations et un goûter sont prévus à partir de 14 heures et jusqu'à 16 heures pour les enfants .