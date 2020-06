PHOTOS – Découvrez le nouvel hôtel de police d’Annemasse

Le nouvel hôtel de police d’Annemasse est flambant neuf. Des cartons de déménagement trainent encore dans les couloirs et les portes des ascenseurs sont encore protégées par des films plastiques. "J’ai encore du mal à me repérer", sourit le commissaire Bruno Rongier. Il faut dire que le bâtiment est immense, plus de 2 500m2 de surface utile. "Les bureaux sont plus grands, mieux adaptés à nos conditions de travail", poursuit le policier.

REPORTAGE - Visite du nouveau commissariat d'Annemasse Copier

Stand de tir

Après de nombreuses années d’attente, plus de 150 fonctionnaires de police ont pris possession du nouvel commissariat, rue des Glières. Il rassemble en un même lieu les effectifs de la sécurité publique, de la police judiciaire, de la PAF (police aux frontières Haute-Savoie Ain) et du renseignement territorial. Parmi les nouveaux équipements, le bâtiment possède un stand de tir et une salle de sport.

L'accueil du nouvel hôtel de police d'Annemasse

Le hall d''accueil du nouvel hôtel de police d'Annemasse. © Radio France - Richard Vivion

Le nouveau commissariat d'Annemasse dispose de neuf cellules

Le nouveau commissariat d'Annemasse dispose de neuf cellules. © Radio France - Richard Vivion

Il possède également son propre stand de tir et une salle de sport

Le stand de tir du nouveau commissariat d'Annemasse. © Radio France - Richard Vivion

La salle de sport du nouveau commissariat d'Annemasse. © Radio France - Richard Vivion

L'un des bureaux du nouvel hôtel de police d'Annemasse