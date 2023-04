PHOTOS - Démolition de l'ancien centre de rééducation Bourgès, la fin d'un gaspillage financier

C'est une page qui se se tourne à Lamalou-les-Bains. L'ancien centre de rééducation Bourgès, racheté 500.000 euros en 2013 par l'ancienne communauté de communes, est en cours de déconstruction. Cette bâtisse de 4.400 mètres carrés d'emprise au sol, longtemps abandonnée et squattée est considérée par de nombreux habitants comme un gouffre financier : quasiment deux millions d'euros auront été dépensés pour transformer cet espace en espace paysager. Les mauvaises langues parleront d'un scandale financier. C'est sans aucun doute, un dossier que Jean-Pierre Pernaut aurait pu traiter dans son émission culte "Combien ça coûte ?".

Un espace paysager accessibles aux habitants et curistes d'ici 2025

La communauté de communes de Grand Orb est propriétaire de cette friche depuis 2014, suite à la fusion des intercommunalités. Un héritage dont se seraient sans doute bien passé les 21.000 habitants qui y habitent.

Plus de 800.000 euros ont été injectés à fond perdu par la collectivité en l'espace de 10 ans. Un gaspillage financier supporté par l'ensemble des contribuables des 24 communes faisant partie de Grand Orb. Cette somme correspond aux remboursements d'emprunt qui courent jusqu'en 2037, les impôts locaux et la mise en sécurité du site. L'espace était abandonné et squatté jusqu'en 2020 avant que Pierre Mathieu, le nouveau président de la communauté décident de prendre le taureau par les cornes.

Déconstruction de l'ancien centre de rééducation Bourgès de Lamalou-Les-Bains - Société Jean Roger

"Il était temps d'agir. Il fallait stopper l'hémorragie financière." - Pierre Mathieu, le président de Grand Orb

L'emprunt court jusqu'en 2037

Bourgès, une institution à Lamalou depuis le XIXe siècle - Jean Roger

Le centre Bourgès, qui avait fait les grandes heures de la cité thermale, avait été acheté en 2013 par Marcel Roques. Les lits de l'ancien centre de réanimation avaient été rapatriés à Montpellier. Aucun repreneur du site ne s'était manifesté. L'ancien député maire (Nouveau centre) et président de la communauté de communes de Lamalou-les-Bains assure à France Bleu, avoir eu à l'époque un projets d'envergure, comme l'exploitation de l'une des deux sources d'eau Bourgès en faisant appel au privé pour un embouteillage de l'eau de source.

L'idée est tombée aux oubliettes. "Le projet n'était pas viable" confie Guillaume Dalery, le maire actuel. "Le modèle économique était très fragile, la quantité d'eau n'était pas suffisante. Marcel Roques a eu raison quoi qu'il en soit de racheter l'espace qui allait être abandonné. L'expérience me montre qu'en se retrouvant avec des friches en cœur de ville, les projets n'aboutissent pas toujours. Quand aux éventuels projets, ils prennent du temps, ne serait-ce que pour trouver des financements. Je suis vraiment satisfait du partenariat entre la ville de Lamalou et Grand Orb."

La réhabilitation du site était devenue impossible en raison des nouvelles normes

Déconstruction de l'ancien centre de rééducation Bourgès de Lamalou-Les-Bains - Communauté de communes de Grand Orb

"Ce bâtiment inactif était un fardeau pour la collectivité" - Jean-Luc Falip

"On a été lauréat d'un plan friche proposé la Région Occitanie, ce qui nous a permis d'obtenir des fonds pour démolir les bâtiments" confie Jean-Luc Falip, vice-président de Grand Orb, en charge de la santé et maire de Saint-Gervais-sur-Mare). "C'est un soulagement d'avoir pu trouver une orientation à cette friche. Nous allons redonner un peu d'oxygène à cet espace. C'est une page de l'histoire de Lamalou qui se tourne, mais c'est un belle page d' avenir qui s'ouvre. Ce bâtiment inactif a couté cher à la collectivité. Il était un fardeau."

Les travaux de déconstruction seront terminés avant cet automne

Déconstruction de l'ancien centre de rééducation Bourgès de Lamalou-Les-Bains - Société Jean Roger

Cet immense chantier devrait être achevé en septembre prochain. À l'issue de la déconstruction manuelle de l'ensemble de l'intérieur des bâtiments, débutera alors le désamiantage. Cette intervention représente à elle seule 40 % du budget. La déconstruction mécanique interviendra ensuite. À l'automne, l'espace de 8.500 mètres carrés sera détruit.

L'espace de 8.800 mètres carrés situé en plein cœur de Lamalou (proche de l'ancienne mairie) est enclavé au milieu d'habituations. La démolition, qui s'élève à 508.000 euros (HT), est financée par la Région Occitanie (30 %), Grand Orb (40%) et l'État (30%)

Près de 12.000 tonnes de déchets triés et évacués

Cette première phase des travaux a été confiée à une entreprise spécialisée dans ce type de déconstruction. La société Jean-Roger est installée à Bédarieux. "Nous avons un énorme travail de recyclage" confie Michel Roger, le patron de cette entreprise familiale employant 18 salariés. Tous les matériaux inertes sont triés. Les ferrailles, inox et aluminium sont stockés dans des bennes avant d'être évacués alors que le béton ou la brique sont concassés avant d'être réutilisés sur d'autres chantiers. Rien ne se perd, confie Michel le chef d'entreprise.

Le bâtiment historique datant du XIXe siècle appartient désormais au passé

Le parc devrait ensuite être livré avant 2025. Le projet n'est pas encore totalement finalisé. Les grands lignes sont sur le papier. Reste à déterminer l'aménagement et les végétaux. Seul le kiosque situé à droite de l'entrée du site devrait être conservé. Les sources d'eau devraient être aussi être valorisées.

Futur espace paysager de Lamalou-les-Bains - Communauté de communes de Grand Orb

Futur espace paysager de Lamalou-les-Bains - Communauté de communes de Grand Orb

Déconstruction espace Bourgés Lamalou-les-Bains © Radio France - Stéfane Pocher

Déconstruction espace Bourgés Lamalou-les-Bains © Radio France - Stéfane Pocher

Déconstruction espace Bourgés Lamalou-les-Bains © Radio France - Stéfane Pocher