PHOTOS - Depuis 1994, elle mesure presque tous les jours le niveau de la Fontaine-de-Vaucluse

Nous sommes fin octobre mais la sécheresse dure et les nappes phréatiques continuent de se vider. Elles sont à un niveau "très bas" sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et ont encore baissé ces dernières semaines, selon le BRGM . Le Bureau de recherches géologiques et minières mesure le niveau des nappes grâce à des piézomètres, dont une quinzaine sont installés en Vaucluse. Mais à Fontaine-de-Vaucluse, une passionnée mesure aussi, pour son plaisir, la hauteur du gouffre quasi-quotidiennement depuis près de 30 ans !

Jacqueline Morenas marche tous les jours ou presque depuis La Poste jusqu'à la source et s'approche tant qu'elle peut pour relever la hauteur d'eau. Mais en ce moment, le niveau est tellement bas qu'il lui faut des jumelles pour lire le niveau. "Là, ça fait 1m04 en-dessous du niveau zéro. Le niveau zéro c'est la barre transversale", explique-t-elle. Elle note ensuite le chiffre dans un carnet, rentre chez elle et le reporte dans ses tableaux très complets.

Jacqueline Morenas tient dans son salon une série de tableaux où elle reporte ses données. © Radio France - Adèle Bossard

Cette commerçante, aujourd'hui retraitée, a démarré ces relevés en 1994. Elle a pris la suite d'un voisin à son décès, qui relevait lui-même le niveau du gouffre depuis 1950. "J'habite à côté, donc pour moi c'est facile et en plus ça me fait marcher, j'aime bien savoir quand ça verse ou pas", résume-t-elle. Au moment où le niveau commence à remonter, elle vient tous les jours, "et même jusqu'à trois fois par jour quand elle commence à monter". Mais en ce moment, elle espace ses visites. "Là, elle descend d'environ 1cm maximum par jour, donc ça ne sert à rien que je vienne tous les jours", soupire-t-elle.

Dans les archives qu'elle tient chez elle, elle constate que la Fontaine-de-Vaucluse n'a jamais été aussi basse aussi tôt dans la saison : "depuis le 24 juillet, elle est en-dessous du niveau zéro. Et ça, c'est vrai qu'on ne l'a guère vu en juillet". Chez elle, Jacqueline Morenas relève aussi la météo du jour, le débit, et la pluviométrie. "Mais là, il serait temps qu'il se mette à pleuvoir pour recharger les nappes parce que là, c'est un peu affolant", commente-t-elle.

Les relevés très précis de Jacqueline Morenas. © Radio France - Adèle Bossard

Les archives de Jacqueline Morenas remontent jusqu'à 1950. © Radio France - Adèle Bossard

Elle trace aussi des graphiques à partir de ses données, pour mettre en liens la pluviométrie et le niveau du gouffre. Elle poste aussi, via son fils, les relevés quotidiens sur une page Facebook dédiée . Et elle transmet ses données au bureau du BRGM à Marseille. "Elle nous envoie les informations et on les recroise avec ce qu'on mesure, ça nous permet de contrôler nos mesures parce qu'on n'a pas d'autres moyens que de contrôler visuellement", salue l'hydrogéologue Marc Moulin.

Il est urgent qu'il pleuve cet hiver, dit aussi Marc Moulin. Depuis le bureau du BRGM à Marseille, il étudie et surveille les nappes phréatiques de la région et donc du Vaucluse. "Je ne sais pas où on va si ça continue à ne pas vouloir pleuvoir. Depuis que je suis là, et ça fait des années que je suis sur la région, je n'ai jamais vu ça. Ce qu'il faudrait, c'est des précipitations relativement abondantes et surtout réparties dans le temps de façon à ce que l'on ait le temps de s'infiltrer", espère-t-il.