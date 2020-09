Photos : derrière l'échafaudage, le chantier du clocher de La Souterraine avance

La flèche du clocher de la Souterraine, devrait être dévoilée au début du mois de novembre! Depuis plus d'un an et demi, un énorme échafaudage s'élève au dessus de l'église Notre-Dame. L'édifice avait cruellement besoin de restauration et des ouvriers sont à pied d'oeuvre depuis plusieurs mois pour restaurer la charpente et refaire la couverture de la flèche, notamment.

Cette première phase des travaux doit s'achever prochainement. La partie la plus haute de l'échafaudage sera démontée, début novembre. Cela permettra aux Sostraniens de découvrir la flèche de l'église, flambant-neuve. Les travaux se poursuivront encore plusieurs mois pour restaurer le beffroi, qui se situe sous la flèche.

L'échafaudage mesure environ 60 mètres de haut © Radio France - Camille André

Ce mercredi 9 septembre, une réunion de chantier a réuni les artisans, l'architecte du patrimoine Laurent Cathiard, et des représentants de la ville de La Souterraine. Nous avons pu les suivre lors de leur visite. Nous vous dévoilons les photos de l'avancée des travaux.

Les artisans terminent actuellement la couverture

Sur le parvis de l'église de La Souterraine, on entend des bruits de visseuse ou de perceuse, ces dernières semaines. Les travaux se déroulent tout en haut de l'échafaudage. Il faut monter une série d'escaliers métalliques ouverts aux quatre-vents, pour atteindre la charpente du clocher. Les artisans sont en train de la recouvrir de bardeaux de châtaigner : une sorte de tuiles en bois.

Les artisans partent du bas de la flèche et posent les bardeaux de plus en plus haut. © Radio France - Camille André

Il s'agit d'une restauration à l'identique. Avant les travaux, la flèche était déjà recouverte de bardeaux, mais ceux-ci étaient en mauvais état. "En Creuse, ces matériaux de couverture est assez courant", indique l'architecte, Laurent Cathiard. C'est d'ailleurs une entreprise de Bénévent-l'Abbaye qui les a fabriqués.

L'architecte et un artisan inspecte la couverture © Radio France - Camille André

Les artisans ont commencé par recouvrir la partie la plus basse de la charpente de la flèche. Ils remontent peu à peu vers le sommet et devraient terminer la couverture à la fin du mois d'octobre.

Il reste encore la pointe de la flèche à couvrir de bardeaux © Radio France - Camille André

Il y a une technique pour bien installer les bardeaux. Lorsqu'on les regarde sur la tranche, on s'aperçoit que les planches sont superposées. La pointe de la flèche de l'église présente une certaine complexité technique.

La pointe de la flèche devra aussi être recouverte de bardeaux © Radio France - Camille André

Avant de fixer les bardeaux, la charpente avait été entièrement rénovée. Elle avait été démontée, restaurée pièce par pièce en Lorraine. Les éléments de bois sont ensuite revenus sur le site de la Souterraine et tout a été remonté. Nous vous avions raconté cette étape au mois de février.

Lorsque la couverture de la flèche sera terminée, la partie haute de l'échafaudage sera démontée. Les Sostraniens pourront alors découvrir la nouvelle flèche de l'église flambant-neuve.

La deuxième phase des travaux se poursuivra au moins jusqu'en mars

Les ouvriers travaillent déjà sur deux fronts à la fois. Avec la crise sanitaire, le chantier a dû s'interrompre pendant plusieurs mois. Pour tenter de rattraper ce retard, les artisans ont aussi entamé la 2e phase des travaux. Il s'agira de restaurer la partie maçonnée qui est en dessous de la flèche : les pierres extérieures, les cloches et le beffroi (la charpente sur laquelle les cloches sont accrochées) vont connaître un lifting.

"Les quatre cloches sont parties la semaine dernière. Elles ont été déposées et seront restaurées en atelier", indique l'architecte Laurent Cathiard, qui rappelle : "l'une des cloches date du XVIe siècle et elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques".

La vue de la Souterraine depuis le haut de l'échafaudage © Radio France - Camille André

Un autre problème reste à régler. Il va falloir déloger les pigeons, qui ont pris l'habitude de nicher dans le clocher. Les déjections de ces occupants indésirables dégradent l'édifice et empêchent les artisans de travailler correctement. Il y a déjà eu plusieurs interventions de sociétés de nettoyage et diverses opérations pour les empêcher d'entrer, mais Bernard Audousset, l'adjoint au maire en charge des travaux, reconnaît que ce n'est pas encore un succès : "On n'arrive pas à s'en débarrasser, regrette-t-il, c'est une catastrophe. Ça nous coûte très cher pour nettoyer et ils trouvent toujours un moyen de passer".

Si le chantier se poursuit sans encombre, les travaux devraient se terminer en mars 2021.